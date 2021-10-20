中国新建商品住宅价格自2015年来首次下滑

随着楼市低迷加剧，中国房价六年来首次下跌。

据彭博社和路透社综合报道，中国国家统计局周三公布的数据显示，9月份70个大中城市新建商品住宅价格环比下跌0.08％，为2015年4月以来首次下滑。二手住宅价格下跌0.19％，为连续第二个月下降。

经测算，9月70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有27个（上月为46个）；持平七个（上月四个）；下跌36个（上月20个）。统计局城市司首席统计师绳国庆说：“70个大中城市商品住宅销售价格环比总体呈略降态势，同比涨幅持续回落。”

统计局测算，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.3%转为持平。二线城市环比由上月上涨0.2%转为持平。三线城市环比由上月持平转为下降0.2%。

中指研究院月初发布“百城新建住宅价格指数”显示，9月全国100个城市新建住宅平均价格为每平方米16,175元人民币，同比上涨3.40%，较上月收窄0.11个百分点；环比上涨0.14%，较上月收窄0.06个百分点。

从涨跌城市个数看，百城中环比下跌的城市数量增加三个至33个。展望四季度，房地产金融监管仍偏严，部分城市市场调整压力有所增加，市场竞争或将更加激烈，加速销售回款仍是企业的首要任务。

随着中国恒大集团等开发商遇到融资困难，买家离场观望，房地产市场的滑坡变得越来越明显。价格下跌可能会进一步削弱需求，加剧开发商的资金短缺，迫使他们加大折扣力度，从而加剧恶性循环。

9月份传统上是楼市销售的旺季。但在今年9月，住宅销售额下降17％，房地产投资自2020年初以来首次下滑，土地流拍率升至至少2018年以来的最高水平。

低迷状况持续到了本月。野村控股周一发布的报告显示，10月1至17日，二手房销量同比下降了63％。

克尔瑞研究中心副总经理杨科伟在数据公布前说：“新建住宅市场短期内面临较大的下行压力，打折效应正在减弱。”

在花样年意外违约以及一波开发商信用评级遭下调后，市场对恒大危机蔓延的担忧加剧。以开发商为主的中国高收益美元债券收益率已攀升至大约十年来最高水平，该行业的一个重要融资渠道受损。

这将对整体经济产生连锁反应，高盛集团估计房地产行业和相关下游产业占到中国国内生产总值的近四分之一。

不过，中国央行表示，恒大对国内经济构成的风险可控。中国央行行长易纲周日在Group of 30视频会议上说，这家地产商的困境令人有一点担忧。

