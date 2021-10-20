青年调查失业率偏高 中国发改委：培育制造业岗位

对于目前城镇青年调查失业率偏高问题，中国国家发改委就业司司长哈增友说，青年失业率偏高既有总量因素制约，又有结构性因素影响。政府将促进高校毕业生等青年群体就业放在更加突出的位置。

据北京日报客户端报道，哈增友20日在记者会上说，随着经济持续恢复，特别是各项政策效果不断显现，青年就业压力有所降低，高校毕业生就业进展情况好于往年同期。16至24岁城镇青年调查失业率8月份以来连续两个月明显回落。

近年来，以高校毕业生为重点的青年群体就业一直面临不小压力，16—24岁城镇青年调查失业率一直偏高。

哈增友说：“这里面既有总量因素制约，又有结构性因素影响。”一方面，青年就业总量压力较大，以今年为例，高校毕业生就达到909万人，同时受疫情、洪涝灾害等影响，部分中小企业出现减招慎招的现象，招聘形势相对紧张。另一方面，青年群体结构性就业矛盾日益突出，供需脱节、人岗不适、“慢就业”现象时有发生。

他介绍，今年以来，各地把促进高校毕业生等青年群体就业放在更加突出的位置，通过稳定扩大机关事业单位和国企招聘规模，特别是拓宽市场化就业渠道，为青年群体创造更多就业机会。

下一步，发改委将会同有关部门，针对青年群体就业，从三个方面精准发力。

具体来看，一是坚持在高质量发展中促进高质量就业，围绕培育壮大先进制造业、现代农业和现代服务业，开发更多适合青年群体的高质量就业岗位。

二是鼓励支持创业带动就业，青年是创新创业的主体，发展改革委将继续建好双创示范基地，办好双创活动周，用好创业担保贷款，鼓励青年创新创业，增强创业带动就业倍增效应。

三是瞄准市场需求，持续提升青年群体专业知识和职业技能储备，最大程度地实现人岗相适，注重缓解结构性就业矛盾。