中国多地取暖用煤价格涨超两倍

中国内蒙、甘肃等地部分居民反映，今冬取暖用煤价格上涨两到三倍。业内人士分析，这是煤炭供不应求所导致。

据极目新闻报道，内蒙、甘肃等地的居民10月18日在多个网络平台反映，今冬取暖用煤价格较去年同期翻倍，给生活造成压力。家住巴彦淖尔市的一居民说，他家这两天刚买回4吨用于今年冬季的取暖用煤，价格为2000元（人民币，下同，约400新元）一吨。

该居民说：“去年一样的煤是一吨800块，品质差一点的600块每吨。我50岁了，之前从没见煤价涨至1000元以上。”

当地一煤站老板则称，9月份煤炭进价800多元一吨，当时煤站对居民的售价定为900元每吨。10月以来，从鄂尔多斯批发的煤炭价格已经涨至1900多元。“进价太高，老乡肯定接受不了。这个月我就没卖了。”

记者了解到，除了巴彦淖尔，内蒙赤峰、通辽、鄂尔多斯等地也有居民反映煤价高问题。鄂尔多斯一煤矿工作人员向极目新闻记者表示，取暖用煤限制不多，起火块耐烧就可以了。但现在煤炭出厂价最便宜的都在1000以上，好一点的一千六七。

多位煤炭行业人士分析，今年煤炭整体价格上涨，居民取暖用煤价格也随之上升。

山西金正能源科技有限公司首席专家曾浩分析，老百姓取暖用煤和电厂发电用煤属于同一类型。此前因煤炭供需紧张，全国多地拉闸限电。后各地出台政策保障电煤供应，而且允许电价上浮，以此来平衡供需。但煤炭价格并未受限制，所以煤炭价格一路上涨至今。目前，他未观察到各地针对民生用煤出台何种措施。

曾浩进一步解释，此次内蒙、甘肃两地取暖用煤价格上涨与山西暴雨关联不大。内蒙、甘肃本身也是产煤地，考虑到运输成本不会采购外地煤。

中国农村能源行业协会民用清洁炉具专委会秘书长任彦波说，农村能源行业协会也已关注到今年冬天农村取暖贵问题。

任彦波说，不仅是内蒙、甘肃，山西也有居民反映今年的兰炭（品质相对较好的一种煤炭）价格上涨至去年的3倍。

他说：“这个情况确实是今年一个很大的问题。现在北方还没完全进入采暖季，煤炭价格就已经上涨到这个程度。接下来怎么办？现在来看没有特别好的办法，因为煤价波动是市场行为，也不止是农村烧煤贵，电厂煤炭保供也紧张。还有煤改气已经完成的地区，未来天然气价格会不会上涨？现在只能说我们保持密切关注。”

