王正谱任河北省委副书记

中国国家乡村振兴局首任局长王正谱已任中共河北省委副书记。

据《河北日报》消息，中共中央近日批准，王正谱任河北省委委员、常委、副书记；许勤不再担任河北省委副书记、常委、委员职务。

据新华社昨天发布的人事变动信息，许勤已任黑龙江省委书记。

公开资料显示，王正谱出生于1963年8月，山东烟台人，毕业于北京农业大学农业经济系农业经济管理专业，毕业后进入农业部，此后在农业部工作了23年，历任农村合作经济经营管理总站合作基金会处处长、财务司专项资金处处长、财务司综合处处长、财务司副司长、办公厅副主任、财务司司长等。

王正谱2010年“空降”辽宁任辽阳市市长，此后历任辽阳市委书记，辽宁省委组织部副部长（正厅级）等职，2016年10月跻身省级常委，任辽宁省委常委、组织部部长。

2018年8月王正谱转调四川，任四川省委常委、组织部部长、省委党校校长。

今年1月，王正谱出任中央农村工作领导小组成员兼办公室副主任，农业农村部党组成员，国家乡村振兴局党组书记、局长。他也是新组建的国家乡村振兴局首任局长。

中共总书记习近平今年2月25日在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣布，现行标准下中国9899万农村贫困人口全部脱贫，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的任务。

中国国务院扶贫开发领导小组办公室也随之完成历史使命，被“国家乡村振兴局”取代。