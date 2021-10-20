中国土拍市场冷却 地方收入来源遇危

随着房地产市场滑坡，中国开发商变得不愿意购置土地，这可能会削弱地方政府一个万亿美元的收入来源，并加剧经济放缓。

据彭博社报道，克而瑞汇编的数据显示，地方政府招标地块约27%因为没有开发商竞标而没卖出去，这一比例是至少2018年以来的最高水平；克而瑞追踪中国128个城市的土拍情况。彭博根据财政部数据计算得出，8月份全国土地拍卖收入同比下降18%，创下近三年最大降幅。

在中国恒大危机加剧之际，面对融资渠道缩窄和借款成本上升，许多开发商不愿意补充土地储备。彭博汇编的数据显示，该行业上个月从银行借款的规模缩小8.4%，创2016年以来最大降幅，融资困难程度可见一斑。

麦格理中国经济研究主管胡伟俊：“开发商正在囤积现金，以避免成为下一个恒大，蔓延风险是真真切切的。”

最近几周，随着中国高收益美元债的收益率攀升至约十年高点，开发商的离岸借贷成本飙升；中国高收益美元债的主要发行人是开发商。这可能会封上该行业的一个关键融资渠道，并有可能引发一波违约。

因此，中国的土拍失败率正在上升。在北京和阿里巴巴集团总部所在地杭州，本月挂牌地块近60%流拍。Jefferies分析师在最近的一份报告中说，在地方政府举行的最新一轮土拍中，四分之三的成交地块以政府设定的底价售出，相比之下，之前溢价率高达45%；土地市场降温速度比预期更快。

随着房地产和建筑业萎缩，中国经济第三季度已经放缓。这也将加剧地方政府的债务问题。根据易居研究院，地方政府的收入约40%依靠土地出让。而市政当局已然面临经济低迷带来的收入压力，以及数年来大举投资留下的债务大山。

标普全球评级在最近的一份报告中警告，土地出让不力可能导致关键的地方基础设施项目推迟。为了填补卖地收入留下的资金缺口，高盛集团建议中国政府把2022年地方政府专项债发行额度较今年的3.65万亿元人民币（7678.42亿新元）提高逾5000亿元人民币（780亿美元）。

