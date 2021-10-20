调查：42%香港受访市民有移民打算

香港中文大学香港亚太研究所周三发表的一项调查显示，市民对香港作为宜居城市的评分较去年9月显著上升，结束前四年评分连续下跌的趋势；但仍有约42%受访市民表示有打算移民或移居外地，该比例较去年9月的43.9%略低。

据路透社报道，调查结果指出，有移民或移居意愿的受访市民中，超过三分之一（38.7%）表示近期有为此做准备，60.6%则表示没有。最多受访者提及的移民或移居目的地是英国（26.1%），其次是加拿大（14.0%）、澳洲（11.0%）和台湾（7.5%）。

在促使其打算移民的本地因素中，以样本人数为基数计，前四项最多受访者提及的有“香港政治不民主/民主倒退/已没有民主选举”（24.0%）、“不满特区政府/特首/高官/不满政府政策”（21.3%）、“政治争拗太多/太烦”（20.2%）和“自由（包括言论自由）/人权情况变坏/丧失新闻自由”（19.4%）。

有近一半受访市民（49.5%）则表示没有打算移民。

此外，调查亦询问市民移居内地的意愿，超过一成（11.6%）的受访市民表示有这样的打算，相比去年9月（9.5%）略升。八成半（85.4%）受访者没有此打算。

有移居内地的意愿的受访者中，以样本人数为基数计，移居内地的本地因素前四位包括：“香港楼价太高”（21.0%），“居住环境挤迫”（18.1%），“消费物价太高”（16.4%）和“香港经济情况欠佳/经济没前途”（13.8%）。

比较去年9月，有移居内地意愿的市民，首要的本地和内地因素均与居住地方有关，前四位中治安问题和政治争拗因素则完全由经济和民生因素取代。

这次调查于9月16日至25日晚上以电话进行调查，成功访问了716位18岁或以上的市民。

香港政府8月中公布的数据显示，今年中香港人口为739.47万人，较2020年中减少8.71万人或1.2%，其中香港居民净移出近9万人。在移民潮下，本地学校各年级出现不同的缩班情况。