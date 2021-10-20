邓炳强批台湾出于政治操弄拒绝陈同佳赴台

香港保安局局长邓炳强批评台湾出于政治操弄而拒绝让陈同佳赴台，呼吁台湾拿出勇气、人性及公义解决陈同佳案。

综合明报和星岛日报报道，陈同佳案死者潘晓颖的母亲公开邀请疑犯陈同佳、协助陈同佳的圣公会教省秘书长管浩鸣、保安局局长邓炳强、民建联李慧琼及周浩鼎等人，今早到政府总部外会面，但所有获邀人士均没有到场。

对此，潘母说：“人在做，天在看，邀请的人，无一个敢出来面对我，其实我早预料，其身不正的人，当然不愿意见我”，她促港府主动与台湾方面协商，特事特办，在香港审理女儿的案件。

潘母质疑，陈同佳只完成洗黑钱罪的刑期，并未接受杀人罪的惩罚，却如其他犯人般更生及做普通人，“香港已成功成为逃犯天堂”，她称香港政府官员拿着纳税人的薪水，却没有尽责。

邓炳强下午会见记者时说，目前是台湾当局出于政治操弄而拒绝让陈同佳前往。

邓炳强对潘母表示同情，他指，只要台湾让陈同佳赴台，就可解决整件事，呼吁台方拿出勇气、人性及公义解决事件，勿再政治操弄。

他又说，陈同佳赴台后，香港警方会提供一切协助。

原本是情侣的陈同佳和潘晓颖2018年2月到台北旅游，在酒店客房起争执后，潘晓颖遭勒死，隔天被弃尸在草丛，陈同佳则搭飞机返港。

由于港台两地没有引渡条例，港府之后建议修改《逃犯条例》，引起民间强烈反弹，并爆发反修例事件，港府最终撤回修例事宜。

陈同佳本人则于2019年10月出狱，住在警方提供的安全屋中。香港01引述消息称，陈同佳于三个月前已离开安全屋，迁往远离香港市区、位处深山的地方，意味着他已经是“自由身”。