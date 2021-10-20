中国公布互联网新闻信息稿源名单 未依规范转载将开罚

中国官方今天要求互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息时，必须依据最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，并称对超范围转载的，将依法依规予以处罚。

中国国家网信办今天在官网公布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，名单涵盖中央新闻网站、中央新闻单位、行业媒体、地方新闻网站、地方新闻单位和政务发布平台等共1358家稿源单位。同时，也将这些机构的微信公众号、微博等官方帐号及应用程式纳入。

网信办新闻发言人介绍，此次稿源单位名单更新有三个突出特点：一是“新增一批”。严格审核各单位申报材料，将坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，管理规范、代表性强、影响广泛的媒体、网站以及政务发布平台等按照应进尽进原则纳入稿源名单。

二是“核校一批”。对2016版稿源单位名单中因机构改革、单位撤并等，导致名称、网址、主管主办单位等发生变更的稿源单位进行核校，定向确认、据实更正，确保相关信息准确无误。

三是“剔除一批”。对2016版稿源单位名单中不再符合条件、日常表现不佳、缺乏影响力的单位，从名单中移除。

网信办新闻发言人也强调，即日起，互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息时，必须依据最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》执行，对超范围转载的，将依法依规予以处罚。

此外，网信办将对稿源单位名单实行全程动态管理，“有进有出”。对符合要求的，及时增补纳入；对违反法律法规、出现信息安全责任事故等问题的稿源单位，及时采取冻结、移除等处置措施，推动稿源单位强化责任意识、把关意识，提升内容质量和运行安全，确保网上始终正能量充沛、主旋律高昂。