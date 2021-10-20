阿里巴巴港股飙升 因推出自研云芯片倚天710

阿里巴巴港股股价今天因其发布一款芯片而受到提振，该芯片旨在助力这家电商巨头不断增长的云计算业务，此举正值中国在大力推动走科技自立之路。

这家总部位于杭州的公司股价截至下午3时08分，已上涨6.61%，报175.70港元，该股年内跌幅由此缩窄至24%左右。

综合《华尔街日报》、路透社、彭博社报道，阿里巴巴昨天发布了这款名为“倚天710”的芯片，这是该公司自2019年以来发布的第三款芯片。

阿里巴巴昨天在杭州举行年度云峰会说，该芯片是基于软银（SoftBank）旗下Arm Ltd.公司提供的微架构打造，为业界最强的ARM服务器芯片。其性能超过业界标杆20%，能效比提升50%以上。阿里巴巴也说，这款芯片将用于自己的数据中心，目前不打算出售。

分析师表示，该芯片最初将有助于推动阿里巴巴的云计算业务，最终会在阿里巴巴之外有更多用武之地。花旗投资研究称：“我们相信，随着处理能力的提升和成熟的案例研究，阿里巴巴将乘着中国工业数字化转型的东风，公开与外部伙伴展开合作。”

中国正在推动国内科技公司开发独立的供应链；在全球芯片短缺之际，拥有独立的供应链可减少中国科技公司对美国关键元组件的依赖。3月份，中国政府在第14个五年规划中提出了加快发展半导体芯片等技术的目标。