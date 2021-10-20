中疾控首席专家：免疫屏障已建立 防控不可松

中国疾病预防控制中心首席专家、研究员邵一鸣表示，中国疫苗接种率已经达到80%以上的水平，有能力地更好地控制住散发疫情。

据第一财经报道，邵一鸣在博鳌亚洲经济发展与安全论坛的期间接受时说：“目前我国仍处于外防输入和内防反弹的常态化疫情防控阶段，公共卫生防控策略和疫苗接种双管齐下，并且都能执行到位。”

对于甘肃、内蒙古等地报告的新一轮疫情，邵一鸣说：“从宏观上看，散发疫情属于该防控阶段的一般状况，尤其是在国庆假期人员流动之后。去年在没有疫苗时就能很快控制国庆后的疫情波动，现在国内疫苗接种率已经达到80%以上的水平，大家不必过度担心，要积极不要着急，要紧张不要恐慌。”

他同时提醒，随着温带地区的冬季来临，人们的活动逐渐转入室内，疫情会有所抬头。“基于中国过去的有效的疫情防控策略，加上现在疫苗接种建立起免疫屏障，中国有能力地更好地控制住散发疫情。”

对于是否有必要接种针对德尔塔变异株的加强疫苗，邵一鸣说，目前的数据显示，所有变异株的总体变异率不到1%，现有疫苗对于德尔塔变异株仍然有效。“但是我们已经准备了针对新冠病毒主要变异株的疫苗，一旦有需要，就可以快速推出。”

他说，目前无论是国外的mRNA疫苗还是中国的灭活疫苗，对于防止重症都非常有效。针对中国mRNA疫苗何时获批，邵一鸣说：“疫苗的批准主要是看数据够不够。现在国内疫苗批准的速度还是很快的，只要数据够了就能批准。”

近期一些国家和地区新冠感染人数正在下降，被问及这是否意味着病毒的传染性和毒性开始减弱时，邵一鸣说，主要原因还是由于全球疫苗接种后建立起的免疫屏障。

他表示：“从既往病毒进化的规律来看，毒性的减弱可能需要一个大的时间尺度，短期内还要依靠靠公共卫生防疫措施和疫苗的接种。”

