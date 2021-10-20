李乐成跨省履新任辽宁代省长

长期任职湖北的湖北省委常委、常务副省长李乐成“北上”跨省履新，担任辽宁省副省长、代省长。
据《辽宁日报》客户端消息，辽宁省委常委会昨天（19日）召开扩大会议，传达中共中央关于辽宁省领导调整的决定，中央组织部部务委员兼干部二局局长张光军宣布，李乐成任辽宁省委委员、常委、副书记。
原任辽宁省委副书记、省长刘宁，已任广西壮族自治区党委书记。
官方简历显示，李乐成出生于1965年3月，湖北监利人。毕业于华中工学院（现华中科技大学），在企业工作十多年，曾任荆门市机械冶金工业总公司总经理，湖北东光集团有限公司总经理、董事长。
2002年李乐成进入政府部门，2002年至2008年在湖北荆门市先后担任荆门市委常委、市总工会主席，市委组织部长，常务副市长等职，2008年调任宜昌市委副书记、市长，2013年进入湖北省政府任职，任湖北省发改委主任、党组书记，省援疆工作办主任。
2017年李乐成重回地方，任湖北省襄阳市委书记，同年6月当选为湖北省委常委，跻身副省级。
今年1月22日，李乐成成为湖北省副省长，负责省政府常务工作，负责发展改革、财政、税务、人力资源和社会保障、安全生产和应急管理、统计、机关事务管理、消防救援方面工作。