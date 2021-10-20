中国央行科技司原司长王永红被查

中国人民银行科技司原司长王永红被查，他曾在金融系统工作32年。

据界面新闻报道，中共中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、山西省纪委监委10月20日发布消息：王永红涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

王永红于1967年7月出生，为广东南雄人，毕业于中山大学计算机软件专业，大学本科学历，1989年6月参加工作。

他在1989年6月至2005年6月，历任中国人民银行广州市分行电脑部干部、科员，科技处主任科员、副处长、处长；广州分行营业管理部支付科技处副处长（正处级）；广州市银行电子结算中心副理事长（正处级）；广州分行科技处处长。

王永红2005年6月任中国金融电子化公司党委委员、副总经理（副司局级）。2009年8月任中国人民银行科技司司长兼“金宏”项目办公室主任。

根据简历，王永红在其就职中国人民银行科技司司长期间，主要研究金融信息系统的安全风险管理以及近年的互联网金融研究领域，曾针对数字货币技术实现框架构想以及中国网络银行发展模式以及监管思路在《中国金融》杂志上刊文。

与此同时，其所兼任负责的“金宏”项目，全称为宏观经济管理信息系统，是中办发明确规划建设的国家级重点电子政务信息系统工程之一，该工程曾由人民银行牵头，银监会、证监会、保监会（以下简称”一行三会“）四个金融监管部门进行联合共建。

2016年2月之后，王永红不再担任央行科技司司长一职。2016年2月至今，先后任中国人民银行清算总中心党委书记；农信银资金清算中心党委书记，党委书记、董事长；汇达资产托管有限责任公司党委委员、监事长（按照总行正司局级干部管理）。

