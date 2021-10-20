美银美林：政策放松滞后或提高中国经济不稳风险

美银美林在一份研究报告中指出，中国三季度GDP和9月经济数据显露大范围的增长放缓，叠加信贷扩张放慢，其益发担忧由于政策有效放松滞后，导致中国宏观经济不稳定风险上升。

据路透社报道，美银美林认为，基准情形下，预计四季度中国将快速有效放宽房地产信贷，不会出现大面积民营地产商违约事件，而且中国央行年底前累计调降LPR（贷款市场报价利率）25个基点，并调降存款准备金率以对冲MLF（中期借贷便利）到期的影响，如此，房地产销售四季度同比降幅将在25%以内，明年进一步下降4至10%。

在基建等其它领域政策放宽支持下，明年中国经济将在较低水平企稳，2023年温和回升。基准情形下，其预计中国今年增速降至7.7%，明年进一步放缓至4%，2023年回升至5.3%。

但悲观情形下：倘若中国未来一到两个月时间里未能有效放松房地产信贷，而且降准和降息进一步推迟到明年一季度，那么未来三到六个月里一些大型民营地产商将违约、大面积的小型地产商破产，进而导致地产销售四季度同比骤减40%，明年再减15至25%。如此，今年中国经济增速将降至7.5%，明年在2.2%。

受限电限产、疫情汛情等影响，中国三季度GDP（国内生产总值）同比增速“破5”，创下四个季度以来最低水平；9月工业同比增速创一年半新低，消费有所反弹但仍在低位，固定资产投资亦偏弱。

美银美林报告并指出，尽管中国决策者9月底已经启动“追赶模式”（catch至up mode），但任何新举措要发挥效应恐怕都需要一些时间。

报告认为，倘若未来出现以下情形：决策层公开表态支持民营地产商的融资需求、尽快降息尤其是下调抵押贷款利率、行业协会和监管层帮助地产商有序推动美元债展期、公布恒大的详细处置方案，可视为政策宽松已经启动。

中国央行今日稍早公布的10月LPR无悬念连续18个月持平，表明政策态度仍坚守稳健中性。