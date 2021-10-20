中国煤炭企业股价跳水

中国煤炭企业股价今天下跌。此前，中国政府表示将出手干预，增加煤炭供应，为煤炭价格降温。煤炭供应短缺已迫使中国部分地区限电，并影响了经济增长。

兖州煤业股份在香港上市的股票大跌10%，中煤能源港股也大跌10%，中国神华港股重挫6.35%，因投资者担心煤炭价格下跌会影响这些公司的收入。据《华尔街日报》报道，截至午盘时，这三家公司在上海上市的A股分别下跌10%、9.9%和6.7%。

中国国家发展和改革委员会昨晚在官网发文称，发改委将充分运用《价格法》规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间。

发改委也称，将会同有关部门，密切关注煤炭市场动态和价格走势，梳理、排查保供稳价工作存在的矛盾和问题，及时协调解决；市场监管部门将加大执法检查力度，坚持“零容忍”，严厉打击散播虚假信息、价格串通、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。

澳新银行称，中国政府出手干预的前景已经给煤炭价格带来压力，并指出纽卡斯尔煤炭期货下跌了4.0%，报每吨229.90美元，不过与一个月前相比仍上涨了30%。

花旗投资研究称，中国的“电荒”可能会在今年冬季持续，电力短缺可能会迫使政府强制要求本季度工业用电量减少12%，并且还可能根据天气情况要求进一步削减。

花旗投研说：“这将加大滞胀风险，并在即将到来的冬季给中国经济、乃至全球经济的增长带来压力。”