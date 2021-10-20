蔡英文回应线民风波：转型正义非清算斗争

民进党线民风波延烧，台湾总统蔡英文今天（20日）回应说，转型正义的用意并非清算，更非斗争，有从政同志坦承曾参与国民党政府的监控行动并负起政治责任，这虽令许多支持者震惊，但也是转型正义必经的过程。

立委黄国书本月16日承认在学生时期曾是国民党线民，宣布退出民进党及民进党团运作。

继黄国书后，民进党前主席施明德昨天也证实，民进党创党主席江鹏坚曾自我揭露是调查局训练班出身，并曾对党外人士进行监控。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文今天在民进党中常会说，这几天有关转型正义的话题在党内外受瞩，在讨论个案前她想谈一下推动转型正义的初衷。

蔡英文指出，台湾经历了全世界最长的38年戒严，期间许多台湾人民因国民党威权体制迫害而失去自由，甚至生命；即便1987年宣布解严，党国的政治侦防工作还是持续进行。

她说，这段历史的“真相”仍未彻底厘清，相关责任如何厘清仍待社会集体讨论，历史伤痕的弥平及社会真正的和解也还有一段路要走。

蔡英文强调，转型正义真正的用意并非清算，更非斗争，而是让威权统治机关所犯下的过错可以被揭露，让受害者可以清楚历史真相，让社会在充分理解当年伤痛的历史后，找到和解的可能。

蔡英文说，面对真相、厘清责任、修复创伤，台湾社会才能走向共同的未来，这是转型正义的真谛，也是民进党执政后推动转型正义最核心的初衷。

她指出，过去几天有从政同志坦承面对过去曾经参与国民党政府的监控行动，当事人也为了年轻时所做的事负起政治责任，这个事情令许多支持者震惊，但也是面对转型正义必经的过程。

蔡英文说，此刻更应深究当年的国民党威权体制是透过怎样的手段，让一般民众、年轻学子成为威权控制的协作者，成为加害体系的一环。