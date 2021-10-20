分析：中国经济放缓主要是“政策驱动”

在走出去年由冠病疫情所引发经济滑坡方面，中国一马当先，这让北京看到机会，推动针对负债累累开发商以及工业污染企业和科技巨头的严厉措施。

据路透社报道，中国领导人的大胆改革旨在减少经济对房地产和债务的依赖，将更多资源引入高科技制造业，并创造一个更环保、更平等的经济。

但是中国经济增长势头放缓，凸显了重重风险，并对中国政府实施其计划的决心带来考验。

第三季经济增速下滑到了4.9%，创一年来最低。然而分析人士说，决策者不太可能在试图解决他们所认为的经济中的长期风险和扭曲方面有太大的动摇。

路透社引述恒生银行（中国）首席经济学家王丹说：“经济放缓主要是由政策驱动的......（但）中国政府愿意做出权衡。”

在努力为房地产行业降温的过程中，新房建设已经下滑，恒大集团的债务危机引发了对更广泛金融蔓延的担忧。

工业生产因为能源强度目标以及煤炭短缺环境下的限电措施而受到抑制，煤矿关闭和安全检查更是加剧了煤荒。中国对疫情的“零容忍”战略也影响到消费。

华宝信托宏观经济分析师聂文说，政府此类政策可能导致经济的季度增长减少0.7个百分点。

中国领导人去年12月誓言要利用经济复苏创造的窗口期，重点解决结构性改革问题。政府为今年设定的“6%以上”增长目标更加适度也更为灵活，提供了足够的回旋余地。许多分析师预计，尽管经济放缓，但2021年仍将有8%左右的增长。

在中国领导人推动创造“共同繁荣”的过程中，针对科技、教育和娱乐行业的监管整顿冲击到庞大的互联网产业，营利性教培行业遭遇重创，引发对于民营企业在中国经济中作用的质疑。

路透社指出，中国政府表现得很自信，并没有暗示要对政策进行重大调整以解决经济放缓。中国总理李克强上周表示，中国有足够的工具来应对经济挑战。

政策消息人士和分析师告诉路透社，决策者担心房地产泡沫会破坏中国的长期发展，可能会继续遏制猖獗的借贷和投机活动，但策略上或许会有所软化。

野村分析师在一份报告中说：“只有当金融市场和实体经济受到更大伤害时，中国政府才会愿意放松一些限制。”

恒生银行的王丹说，在财政压力比较大的城市，可能会出台更多为房地产市场“小幅”松绑的措施。

一个令政府感到欣慰的因素可能是，即使房屋建设和工厂活动放缓，就业数据一直在持续改善，9月全国城镇调查失业率降至4.9%，为2018年以来最低。

然而，分析人士警告，中国的就业数字并没有有效地反映出失业的农民工或那些放弃寻找工作的人员数量。

保银投资首席经济学家张智威表示，一个看起来健康的劳动力市场有助于政府容忍经济放缓，尽管一些工人可能因为工厂暂时停工而“就业不足”。

另一个亮点是，几个月来出口也超过了预期，因为全球对中国商品的需求有助于为国内的困境提供缓冲。

第三季度净出口对中国整体增长的贡献率接近20%，是第二季度的两倍多。

张智威说，中国今年一直比较幸运，出口继续超出预期并支持经济增长；但这种情况能维持多久，很难预测。

