陈同佳入境投案？台陆委会：涉管辖权台港须先谈妥

触发香港反修例风波的台湾杀人案疑犯陈同佳，出狱近两年仍未赴台湾自首，港府今天称是台湾“政治操弄”；台湾陆委会则重申，案件涉及台港双方管辖权行使，双方政府须先谈好相关事宜，才有陈同佳赴台入境问题。

综合《联合报》、中时新闻网报道，陆委会下午发声明指出，台湾法务部已说明基于司法管辖权，迄今仍由士林地检署依法侦办中，且已对潜逃返港的陈同佳发布通缉。

陆委会指出，为确保案件后续侦查、审判顺利进行，且基于证据的完整性及合法性不容被挑战，港府仍应务实回应早先台湾提出的司法互助请求，协助提供在港相关证据。

陆委会强调，陈同佳为杀人嫌犯，赴台投案绝非仅单纯批出签证，而是涉及台港双方管辖权及相关公权力的行使，须先由台港双方政府谈好相关事宜，才有陈同佳赴台入境问题。

原本是情侣的陈同佳和潘晓颖2018年2月到台北旅游，在酒店客房起争执后，潘晓颖遭勒死，隔天被弃尸在草丛，陈同佳则搭飞机返港，之后被依洗黑钱罪判刑入狱；由于港台两地没有引渡条例，港府之后建议修改《逃犯条例》，引起民间强烈反弹，并爆发反修例事件。

陈同佳本人于2019年10月出狱后，就一直住在警方提供的安全屋中。网媒“香港01”上周引述消息称，陈同佳于三个月前已离开安全屋，迁往远离香港市区、位处深山的地方，这意味着他已经是“自由身”。

另据《明报》、《星岛日报》报道，潘晓颖的母亲今早邀请陈同佳与父母，以及协助他的圣公会教省秘书管浩鸣等人，到香港政府总部当面对质，她会准备电话供陈同佳致电台湾方面投案。但相关人员均未出席。

潘母对此表示，“人在做，天在看，邀请的人，无一个敢出来面对我，其实我早预料，其身不正的人，当然不愿意见我”。她并促港府主动与台湾方面协商，特事特办，在香港审理女儿的案件。

香港保安局局长邓炳强下午受访时说，目前是台湾出于政治操弄而拒绝让陈同佳前往。他并指出，只要台湾让陈同佳赴台，就可解决整件事，呼吁台方拿出勇气、人性及公义解决事件。