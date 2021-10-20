易会满：必须深刻认识资本的“双重性”

中国证监会主席易会满说，必须深刻认识资本的“双重性”，严把资本市场“入口关”。

据中国证监会官网的消息，易会满今天在2021金融街论坛年会上作出上述表示。他并称，资本是带动各类生产要素集聚协同的重要纽带，一方面，资本的正常有序流动对于科技进步和经济高质量发展具有重要推动作用；另一方面，逐利的本性也容易导致资本陷入无序扩张，甚至形成垄断和“赢家通吃”，最终侵害消费者和中小微企业的利益。

易会满也说，资本和资本市场在概念、内涵、性质等方面有着本质区别，相对而言，资本市场比一般的资本活动更加规范透明有序，当然从客观上看，资本市场也可能成为资本扩张的放大器。因此，在注册制改革过程中，必须更加注重对资本的规范引导、趋利避害，加强对特定敏感领域融资并购活动的从严监管，减少风险外溢。

同时，他希望相关方面同步建立防止资本无序扩张的责任机制和制度体系，统筹过程与结果，推进行业监管关口前移，实现行业规范和行业发展同步，“有序”发展、管控“无序”，共同促进各类资本规范健康发展。

易会满还表示，坚守科创板“硬科技”定位，防止板块套利，是注册制改革始终要把握好的重点内容。

“科创板和创业板申报企业已主动撤回245家，不少是因为板块定位问题，这暴露出一些保荐机构在发展观、政策把握和内控上存在差距，片面追求数量和规模，质控跟不上。”

