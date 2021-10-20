中国通过发行美元主权债券筹资40亿美元 投资者需求强劲

一份发行文件显示，中国通过发行美元主权债券筹集了40亿美元（约54亿新元）。尽管一些行业持续受到监管打击，房地产市场也出现了问题，但此次发行仍吸引了海外投资者的强劲需求。

据路透社报道，顾问公司周三公布的官方统计数据显示，投资者对四笔债券的认购规模达到232亿美元，几乎是所筹金额的六倍。

这次发债对于中国来说时机不佳：中国经济正显示出放缓的迹象，同时投资者担心监管部门的打压和中国恒大债务问题的潜在蔓延。

路透社引述三位知情人士说，中国财政部官员周一在电话中告诉投资者，他们相信现金短缺的开发商恒大不构成系统性风险。

此次发债的定价如下：三年期债券为美国公债收益率加码6个基点，五年期债券为加码12个基点，10年期和30年期债券分别为加码23个和53个基点。

这笔交易的最终定价远低于最初定价。

给投资者的最初定价指导是：三年期债券比美债高35个基点，五年期债券高45个基点，10年期债券高55个基点，30年期债券高85个基点。

三位直接知情的消息人士称，每期债券的利差都是中国发行的主权债券中最低的。

发行文件显示，三年期和10年期债券各筹资10亿美元，五年期债券筹资15亿美元，30年期债券筹资5亿美元。

消息人士称，财政部还表示，中国可能会在年底前发行一批欧元计价债券，复制其在2020年启动的发行模式。