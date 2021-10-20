郭宁宁成为中国首名“70后”女性省委常委

金融背景出身的福建省副省长、70后郭宁宁已晋升中共省级常委中的首位“70后”女性。

据《福建卫视新闻》今天晚间消息：2021年全国双创活动周福建分会场暨创响中国·福州软件园站启动仪式19日举办，省委常委、副省长郭宁宁出席启动仪式并讲话。

这显示，福建省副省长郭宁宁，已晋升福建省委常委。

公开简历显示，郭宁宁出生于1970年7月，清华大学经济管理学院1987级本科、1992级硕士、1997级博士生。

她曾长期在金融系统工作，历任中国银行信贷管理部风险管理处副处长，风险管理部统一授信管理处副处长、处长、政策制度管理处处长，风险管理部副总经理，江苏省分行副行长，金融市场总部风险总监等职。

2011年起，郭宁宁先后任中国银行金融市场总部总经理，香港交易中心总经理、香港分行行长，2014年6月任中国银行新加坡分行行长。

2016年4月，郭宁宁出任中国农业银行副行长，成为农业银行成立以来的首位女性副行长。

2018年10月，郭宁宁调任福建省政府党组成员，2018年11月在省十三届人大七次会议上当选为福建省副省长。当时，她是全国最年轻女性省部级领导。

根据分工，她负责财政、商务、外事、广播电视、医保、金融、妇女儿童等工作。

此前，全国最年轻的女性省委常委为出生于1969年5月的施小琳。施小琳于2017年5月任上海市委常委、市委统战部部长，2018年5月任江西省委常委、宣传部部长，今年8月调任四川省委常委、成都市委书记。

此外，今年，河北省委组织部副部长、老干部局局长赵月霞，调任青海省委常委、宣传部部长。官方简历显示，她出生于1968年12月。