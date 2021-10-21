美国指中国20年来未遵守世贸规则

美国抨击中国的贸易政策，指中国20年来没有遵守国际贸易规则。

据彭博社报道，美国驻日内瓦使团代办比斯比（David Bisbee）说，当中国20年前加入世界贸易组织（WTO）时，各国普遍预计北京将废除其不符合WTO规则的政策和做法。

他在周三的有准备发言中表示，“这些预期未能实现，”“中国似乎也没有改变的意愿。”

比斯比指出：“相反，中国利用世贸组织成员资格，成为世贸组织的第一大贸易国，与此同时政府主导的、非市场性的贸易做法却变本加厉，损害了美国和其他国家工人和企业的利益。”

比斯比的演讲稿写道，美国将继续使用“所有可用工具，以说服中国做出必要的改变。尽管通过第一阶段美中贸易协议取得了一些进展，但美国“对中国贸易制度的最根本关切仍未得到解决。”

摩擦集中在北京有害的产业政策上，包括市场准入限制，投资限制，导致产能过剩的大量补贴，以及对国有企业的优惠待遇。

比斯比指出：“中国的产业政策通过一系列支持措施，扭曲了进口商品和服务以及外国制造商和服务供应商的竞争环境，中国使用这些措施来确保在全球市场的主导地位，损害了美国的经济利益。”

比斯比在WTO周期性的贸易政策评估过程中发表上述言论。该贸易政策评估报告称，中国对政府补贴计划，特别是与铝、电动汽车、玻璃、造船、半导体或钢铁相关的政府补贴计划不充分透明，并且事实上中国没有向WTO提供任何有关过去三年其国内支持计划的信息。

比斯比表示，多届美国政府都尝试鼓励中国采纳WTO规范和市场化政策，但这些努力只带来了温和的变化，中国常常未兑现其承诺。

他说，世贸组织的争端解决机制不足以纠正中国的有害贸易行为。自2001年以来，美国赢得了27起针对中国的WTO争端解决案件，但中国“通常并未改变基本政策，中国进行有意义的改革仍然遥不可及”。

美国还批评中国利用“经济胁迫”来迫使较小的国家按照北京的意愿行事。比斯比说：“如果另一个WTO成员国发表反对中国的言论，或以其他方式冒犯中国，那么中国的应对措施越来越多地是利用其经济影响力来迫使冒犯中国的国家‘纠正其错误’。”

澳大利亚驻WTO大使米娜（George Mina）表示，澳大利亚对中国的贸易行为可能是出于“政治考虑”感到担忧。

米娜说：“过去18个月，中国越来越多地针对广泛的澳大利亚产品实施了破坏贸易的措施，这些措施严重限制或中断了澳大利亚与中国的贸易，涉及大麦、煤炭、棉花、干草、原木、肉类、龙虾和葡萄酒等十几种商品。”