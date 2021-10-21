中国据报试射高超音速导弹 拜登表达担忧

中国据报早前测试了一款高超音速导弹，美国总统拜登周三对此表达担忧。

《金融时报》上周引述多名消息人士报道，中国在8月试射了这款可载核弹头的高超音速导弹。导弹在环绕地球一圈后飞向目标，展示了令美国官员意外的先进能力。

据路透社报道，拜登周三前往宾夕法尼亚州参访，被记者问及是否担忧中国试射高超音速导弹时回答，“是的”。

美国白宫发言人普萨基则向记者说，已透过“外交渠道”（diplomatic channels）表达这项担忧。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人赵立坚周一在例行记者会上称，此次试验乃是一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术。

赵立坚并说：“这对于降低航天器使用成本具有重要意义，可为人类和平利用太空提供便捷、廉价的往返方式，世界上有多家公司都开展了类似试验。”

据报道，中国、美国和俄罗斯目前都在开发高超音速武器。这类武器的飞行速度为音速的五倍，它不像弹道导弹一样必须沿着固定轨迹飞行，机动性更高，也更难追踪和拦截。

研究中国核武政策的专家傅泰林（Taylor Fravel）说，中国可能通过搭载核弹头的高超音速滑翔装置，来绕开以拦截弹道导弹为主的美国导弹防御系统。

《金融时报》早前引述消息人士透露，理论上，这种新武器能够飞越南极。这将对美军构成巨大挑战，因为其导弹防御系统集中在北极路线。

傅泰林认为，若中国完成开发并部署这种导弹，这将会“破坏稳定”。但他指出，此次测试并不意味着中国有部署这类武器的计划。