中国恒大取消以26亿美元出售恒大物业多数股权的计划

中国恒大取消了以约26亿美元（约35亿新元）出售旗下物业管理公司多数股权的计划，这是这家中国房地产巨头缓解流动性紧张的努力遭遇的重大挫折。

据《华尔街日报》报道，这家资金紧张的开发商周三表示，之前计划将旗下盈利的子公司恒大物业50.1%的股份出售给竞争对手合生创展的一家子公司。

这项协议于10月1日达成，原定于10月12日完成，但被中国恒大叫停。中国恒大在一份监管公告中表示，该公司“有理由相信买方未能符合对恒大物业股份作出全面要约收购的先决条件”。恒大物业在香港上市，香港的证券监管规定要求收购一家上市公司30%或以上股份的买家必须向其所有股东提出收购要约。

合生创展在周三提交的另一份公告中反驳了中国恒大对此事的说法。该公司表示，仍准备收购上述股份，但交易的其他方提出了修改协议条款的不可接受的要求。该公司表示，其中包括要求合生创展将所有资金直接付给中国恒大，而不是根据协议规定，先将款项存入恒大物业的银行账户。

合生创展表示，“公司正在探讨保护其合法权益的各种选择。”

中国负债最多的房地产开发商恒大说，除了上月以15.5亿美元出售所持一家中国商业银行的大部分股份外，该公司在出售资产方面尚未取得重大进展。

中国恒大表示，“2021年9月至今”的物业合约销售额仅约5.72亿美元，远低于其在2020年9月和10月整整两个月报告的285亿美元。最近的总销售额含向供货商及承包商出售物业单位抵扣款项。

这家总部位于深圳的开发商再次警告称，可能无法履行融资和其他合同下的财务义务。恒大公布，截至6月底，中国恒大的债务总额超过3000亿美元，其中包括近200亿美元的未偿美元债券。

9月23日，中国恒大未能支付20.3亿美元其美元债券的8350万美元利息，此后也未进行其他债券息票的支付。

周三，该公司首次就债券支付问题发表公开评论。

恒大指出，这些美元债券的利息仍在30天宽限期内，但没有说明是否打算支付利息。该集团表示，将“尽力争取与债权人达成借款续贷、展期或其他替代方案”。

自10月4日以来，中国恒大及其子公司和合生创展的股票均已停牌。

恒大物业停牌前收盘报5.12港元，合生创展计划收购的价格较该收盘价低28%，为每股3.70港元。

这三家公司均表示，已要求周四恢复股票交易。