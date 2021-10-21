拜登提名驻华大使伯恩斯 称中国为“最危险对手”

被美国总统拜登提名为美国驻华大使的伯恩斯（Nicholas Burns），在周三的参议院提名确认听证会上说，北京必须停止“在新疆的种族灭绝”、在西藏的侵权行为以及对台湾的霸凌。

据路透社报道，伯恩斯也将中国称为美国“最危险的竞争对手”。他说，中国正在“打破”只维持最低限度核威慑的承诺；他补充称，华盛顿应该与欧洲和其他地区的盟友合作，以增加经济上的筹码。

人权倡导者、美国政府和一些西方国家的议会，早前指中国政府对待新疆维吾尔穆斯林的方式构成了“种族灭绝”。不过，中国政府否认这一指控。

伯恩斯说：“中国（大陆）在新疆进行的种族灭绝、在西藏的侵权、对香港自治与自由的扼杀和对台湾的霸凌是不公正的，必须停止。”

他还说，华盛顿在台湾事务上奉行当前的“一个中国”政策是正确的，但反对北京破坏现状的行动也是正确的。

一些美国国会议员、包括拜登所在的民主党的议员，早前呼吁华盛顿重新考虑坚持了几十年的“一个中国”政策。

伯恩斯说，中国大陆对台湾的军事威胁正在增加，但他坚称，“一个中国”政策是阻止大陆对台湾动用武力的最明智、最有效的方式。

伯恩斯对参议院外交关系委员会表示，“如果我们始终如一、有一定力度地执行，这是一项能够取得成功的政策，”他补充说，对美国来说，最重要的威慑是保持其在印度太平洋地区的军事地位。

不过，他表示，国会和行政部门完全有权“扩大对台湾的武器供应”。

据报道，预计伯恩斯将能够轻松得到国会确认，因已赢得两党议员的一致赞扬。“我认为，任命伯恩斯大使担任这个职务是恰当的”，该委员会的共和党领袖Jim Risch说。

伯恩斯还详细讨论了他认为中国在国际上相对孤立的观点。

“中国人太咄咄逼人了，他们激起了很多人的反对。我认为，我们不应夸大他们的力量，也不应低估美国的力量。”

伯恩斯还表示，北京一直在“阻碍”世界调查冠病起源。“我们需要调查。我们不确定这种病毒是如何起源的，有多种理论，中国需要回答这些问题。”

伯恩斯也说，与冷战时期不同，美国与中国的竞争将围绕经济和技术力量，而不是军事力量。

他表示，美国要求北京履行其第一阶段贸易协议承诺是正确的，并敦促国会通过与中国有关的立法，为提升美国企业在半导体等关键行业的竞争力提供资金。

“这可能是我们能做的最重要的事情——投资于我们的技术未来，就像参议院通过的战略创新法案一样，政府非常支持这项法案。我也是”，伯恩斯说。

他补充称，在经济问题上与欧盟和日本联手，将提供掣肘中国的“真正筹码”。

白宫早前介绍，现年65岁的伯恩斯是一位“受人尊敬的退休职业外交官”，目前在哈佛大学肯尼迪政府学院担任外交与国际关系实践教授。中国媒体在报道中形容伯恩斯是善于谈判的外交老兵，也是拜登核心决策圈中的一员。他精通法语，熟悉阿拉伯语和希腊语，但不谐华语。

伯恩斯拥有长达27年的职业外交官生涯，从里根横跨到小布什四任政府，足迹遍及中东、欧洲、非洲等地区。伯恩斯于2005年至2008年担任主管政治事务的副国务卿，成为美国国务院第三号人物，也曾出任美国在伊朗核问题上的首席谈判代表。

伯恩斯在担任副国务卿时，直接参与了国务院东亚和太平洋事务局以及其他与中国有关的事务。美国之音引述一名曾在国务院与伯恩斯共事的美国外交人员称，伯恩斯对中国事务非常了解，“他曾在一个很高的级别上负责美中关系”。

分析普遍认为，伯恩斯的对华立场偏向“鹰派”，但支持在气候变化等特定领域中与中国合作。伯恩斯今年2月接受美国有线电视新闻网采访时曾表明，“美国不能把二战以来在印太地区的军事主导地位让给中国”，并指美国与中国的较量是“民主”与“威权”间的较量；其观点和拜登政府现行的对华政策一致，分析因此认为，他将成为拜登对华政策的忠实执行者。