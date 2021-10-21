调查：逾九成日本人对中国印象不佳

由中国、日本的民间团体联合实施的最新舆论调查显示，逾9成日本民众对中国的印象不佳；中国民众对日本的印象在这一年来恶化，将近7成中国人对日本没有好印象。

据环球时报报道，由中国外文局和日本言论NPO共同实施的“中日关系舆论调查”20日公布结果。调查数据表明，63.2%的中国公众受访者与55.3%的日本公众受访者均表示过去一年对对方国家印象未出现明显变化。在中国受访者当中，对日本持“很好”和“相对较好”印象的比例为32.1%；对日本印象“相对不好”或“不好”的受访者比例则为66.1%。

据台湾中央社报道，日本民众对中国的观感未改善，对中国印象差的日本民众占90.9%，较去年增加了1.2个百分点，仅次于2016年调查结果的91.6%，是五年来再次逾9成。认为目前中日关系好的日本民众降至2.6%。日本民众对中国印象佳者仅9%。认为中日关系恶化的日本民众有54.6%，与去年调查结果相差无几。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明在记者会上指出，历史、领土与安全等三大问题对中日关系深层的心理影响仍然突出。在中国受访者对日印象不好的原因选择上，居于首位的是“日本对侵略中国的历史没有真诚地道歉和反省”，比例为77.5%，较2020年（74.1%）上升3.4个百分点。46.9%的中国受访者认为“两国历史问题几乎没有解决，这是中日关系决定性的大问题”。

“日本对钓鱼岛进行‘国有化’引发两国对立”是造成中国公众受访者对日印象不佳的另一因素，选择这一选项的中国受访者比例为58.7%，较2020年（53.3%）增加5.4个百分点。62.4%的中国受访者将领土争端视为阻碍中日关系发展的最重要问题，较2020年（55.2%）增加7.2个百分点。

与此同时，61.3%的中国受访者认为日本对中国构成军事威胁，较2020年的47.9%上升13.4个百分点。在问及为何感觉日本是威胁时，70.3%的中国受访者认为日本与美国联手在军事上围堵中国，较2020年（64.9%）上升5.4个百分点。

高岸明说，整体来讲，影响中国受访者对日印象的原因非常复杂，在很大程度上与日本一些政策导向、美国因素、媒体报道、国际格局的变化，以及因疫情导致双方直接交流的机会大幅减少等方面均有关系。

值得一提的是，中美关系波动起伏影响中日关系的一面愈发凸显。在中美博弈背景下，超过六成的中国公众受访者和超过五成的日本受访者认为有负面影响，过半日本公众受访者希望“不站队”，大幅超过选择“更重视美国”的比例。

2021年的调查结果显示，过去一年中，中美博弈的发展及扩大化对中日关系产生了明显的负面效应，超过六成的中国公众受访者和超过五成的日本受访者认为有坏影响。关于应对之道，两国公众最多的选择都是“把中美博弈影响控制在最小范围，促进中日合作”。过半日本公众受访者希望“不站队”，大幅超过选择“更重视美国”的比例。

