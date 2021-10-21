马云现身西班牙马略卡岛 去年以来首次海外露面

路透社转述两家西班牙报纸周三报道，阿里巴巴创始人马云在西班牙马略卡岛上，他的超级豪华游艇停泊在那里。这是马云自2020年公开批评中国监管机构以来首次出国。

去年10月，马云在上海外滩金融峰会上炮轰中国的银行是“旧社会的当铺”“中国金融没有系统性风险，因为没有系统”后，受到官方金融监管层猛批。随后，中国央行等四大部门约谈马云等高管；11月初，上海证交所突然喊停蚂蚁金服的巨额上市计划。

此后一向高调的马云变得极为低调，一度从大众视野中消失。

本月12日有报道指马云在香港与多名香港富豪及商业伙伴会面，港媒随后引述消息称，马云16日已飞往西班牙度假。

西班牙《马略卡日报》称，周二有人看到马云在安德拉克斯港的一家当地商店购买家居装饰。

过去几天，“禅”号超级游艇一直在马略卡岛西北海岸行驶，周二抵达安德拉克斯。

《国家报》在没有引用任何消息来源的情况下指出，马云自上周六以来一直在西班牙的巴利阿里群岛，陪同他的是多名中国商人和他的安保人员。

据《南华早报》周二报道，马云在香港与家人度过“私人时间”后，前往西班牙考察农业和与环境问题相关的技术。

周三早些时候，阿里巴巴港股上涨近10%，连续四个交易日上涨。券商表示，投资者将马云之行视为中国政府放松对该集团监管的一个迹象。

一名西班牙银行业消息人士告诉路透社，马云在2019年曾在他的陪同下访问马略卡岛，这位亿万富翁喜欢“经常在巴利阿里群岛消磨时间”。

