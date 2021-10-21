全球首款激光雷达量产车小鹏P5批量下线

全球首款量产激光雷达智能汽车小鹏P5顺利批量下线，即将在10月底开启首批车主交付。

中国电动车制造商小鹏汽车昨天在官方微博发布上述消息。

据汽车之家报道，小鹏P5是小鹏汽车推出的第三款量产车型，定位紧凑型纯电动轿车，售价区间为15.79至22.39万元（人民币，约3.32至4.7万新元），NEDC续航里程有460/550/600km可选。

该车型的最大亮点是高配版搭载的激光雷达。激光雷达以其较高的探测精度，被业内视为实现高阶辅助驾驶功能甚至自动驾驶的重要硬件。

另据路透社报道，小鹏汽车首席执行官何小鹏早前在路透汽车峰会活动上说，“今年新能源汽车的整体销量略微超过我们的预期”。他并表示，混合动力车和微型电动车销量激增，令他感到意外。

他也指出：“鉴于目前的销售情况，我对2025年该行业新能源汽车普及率的提高更有信心。”

中国是世界最大的汽车市场，为治理污染并发展本国汽车技术，正在大力推广新能源汽车，其中包括电池电动车、插电式混合动力车和氢燃料电池车。

中国汽车工业协会（简称中汽协会）早前表示，今年中国的新能源汽车销量可能会从去年的140万辆增至300万辆。

中汽协会公布，今年1至9月新能源汽车销售占到中国整体市场的11.6%。

