中国发改委官员：“打压民营经济”的说法毫无根据

中国发改委体改司司长徐善长周四表示，中国针对资本无序扩张、垄断等违法违规行为出台了监管举措。这些举措，针对的是“无序”，强调的是“规范”，是推动相关行业健康发展、促进社会公平正义的务实行动、必要之举，不针对特定所有制企业，更不是针对特定所有制的特定企业。

据路透社报道，他在发改委举行的新闻发布会上说：“由此引发的’打压民营经济‘的曲解和杂音，是毫无根据的。”整顿市场秩序，促进公平竞争，是成熟市场经济的表现，将为包括民营企业在内的所有市场主体创造更公平、更优化的发展环境。

徐善长提到，包括各类所有制在内的市场主体是社会主义市场经济的微观基础，是经济社会发展的力量载体。“毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”是一贯方针。

他提到，一段时间以来，特别是疫情暴发以来，中国民营经济发展遇到一些困难，主要集中于下游行业的中小微企业，以及直接接触类的生活服务业企业等，面对原材料价格上涨、疫情多点散发的态势，生存压力尤为显著。

针对企业的困境，发改委体改司副司长蒋毅亦在同一场合提到，发改委会同有关部门综合采取增产增供、投放储备、进出口调节、市场监管、预期引导等多种手段，全力做好大宗商品保供稳价工作。多批次投放铜、铝、锌、原油等国家储备。

督促重点煤炭企业在确保安全前提下增产增供，加快释放优质产能。持续加强期货现货市场联动监管，约谈部分行业重点企业及协会，多次赴有关交易中心及重点企业进行联合调研，督促企业守法合规经营，依法严厉打击哄抬价格、囤积居奇等违法违规行为。

蒋毅说：“下一步，加强大宗商品价格监测分析，组织好后续批次国家储备投放，多措并举增加市场供给，持续加大期现货市场联动监管力度，遏制过度投机炒作，维护正常市场秩序。”

他表示，相信随着一系列保供稳价措施落地，政策效果将逐步显现，下游企业经营压力也会逐步有所减轻。

中国总理李克强此前曾表示，市场主体是经济发展根基，民营经济是吸纳就业、创造财富的重要力量。大宗商品价格上涨多等问题，国家会继续多措并举，更加注重用市场化办法稳定价格。