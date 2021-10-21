张一鸣身价超马化腾 成中国互联网首富

福布斯实时富豪榜今天显示，字节跳动创始人张一鸣身价已达594亿美元（约797.27亿新元），反超腾讯创办人马化腾，成为中国互联网首富；同时，张一鸣也成为中国第二大富豪。

根据福布斯实时富豪榜，目前，农夫山泉创始人钟睒睒以646亿美元（约867亿新元）财富位居中国首富地位，张一鸣与他仅差52亿美元；马化腾以504亿美元排在第三。

至于近一年非常低调的阿里巴巴创始人马云，则排名第四，他的身价达425亿美元。

今年5月，张一鸣在字节跳动内部邮箱中发全员信，宣布自己将卸任首席执行官（CEO）一职，字节跳动联合创始人梁汝波接任成为新任首席执行官。

据澎湃新闻报道，张一鸣在信中谈及卸任原因时说，虽然公司业务发展良好，但希望还能持续有更大的创新突破，变得更有创造力和富有意义，因此，他决定放下公司日常管理，聚焦远景战略、企业文化和社会责任等长期重要事项，计划相对专注学习知识，系统思考，研究新事物，动手尝试和体验，“以十年为期，为公司创造更多可能”。

张一鸣称，科技公司面临的外部环境正在变化：虚拟现实、生命科学、科学计算对人类生活的影响都已逐步显现，科技对社会的影响也越来越大，这些因素决定了字节跳动“需要突破业务的惯性去探索，并持续学习企业如何更好地承担社会责任”。

中国互联网平台大佬近年纷纷“隐退”，退出公司一线管理，包括马云、京东集团创始人刘强东、携程集团创始人梁建章、陌陌创始人唐岩、拼多多创始人黄峥等，不过，即便辞任CEO，他们也在以自己的方式继续引领公司发展。

对于中国互联网公司创始人“卸任潮”的背后原因，外界有不同看法。创业黑马创始人、董事长牛文文早前接受亿欧网采访时说，这一代创业家与此前中国几代企业家不一样，“他们真心相信科技改变社会的力量，愿意不断探索未来”。《纽约时报》评论则认为，来自中国监管部门与日俱增的压力，导致一些互联网高管试图避免引来外界对自己的注意。

