东奥冠军杨倩入围清华特等奖学金候选

清华大学10月20日公布本科生特等奖学金答辩会入围名单，其中，为中国拿下东京奥运会首金的00后射击运动员杨倩在列。

据《南方都市报》报道，记者获悉，根据《清华大学特等奖学金评选办法》，今年的15名本科生特奖候选人还将参与现场答辩，经过复评和校务会议审议，产生不超过10人的最终表彰名单。

清华大学本科生特等奖学金历来备受公众关注，候选人在答辩过程中各展风采，常常颇具看点，被网友誉为“神仙打架”。

今年的公示材料显示，这项“清华本科生的最高荣誉”依然竞争激烈。15名候选人中，有7人曾获国家奖学金，12人曾获清华大学综合优秀奖，多人还获得过院系重要奖学金。

他们大都在学习科研等方面有突出表现，如获得过国际大学生工程力学竞赛国际赛区第一名、全国大学生工业化建筑与智慧建造竞赛一等奖、；也有人为社会事业做出了贡献，其中包括清华大学社会实践金奖个人、清华大学抗击新冠肺炎疫情先进个人、北京高校志愿者团队骨干等。

身兼体育运动员和清华大学经管学院学生的杨倩，则因“追求卓越，圆梦东京”的事迹入围。

杨倩是浙江省宁波市姜山镇人，因好奇而接触射击，2011年小学四年级时入选宁波体育运动学校射击队，此后接受了系统、严格的训练。

杨倩2016年顺利通过了清华大学的体育后备人才选拔，入读清华附中，两年后参加了普通高考，因体育专项成绩和文化成绩突出，达到了清华大学设定的分数线，被该校经济管理学院录取。

18岁入读清华后，她在多个重量级射击比赛中夺冠，打破全国纪录乃至于世界纪录，备战东京奥运会以来也状态稳定，最终为中国射击队拿下“双金”。

