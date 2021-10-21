港新界西16名区议员宣誓无效 须即时离任

香港特区政府今天宣布16名区议员宣誓无效，当中包括民主党立法会前议员邝俊宇，他们须即时离任。

综合《明报》、网媒“香港01”、香港电台等报道，这16人均来自新界西的屯门、元朗、荃湾、葵青及离岛等五个区议会。

香港区议员被安排自9月10日起分批宣誓遵守《基本法》及效忠特别行政区，以符合当局“爱国者治港”的政治要求。事前，已有260名区议员自行请辞，另有六人被褫夺议席。

港府本月8日安排最后一批的区议员宣誓，当天共有68名区议员宣誓。不过，港府称其中17人宣誓存疑，要求他们提供额外资料。

据报道，港府经考虑有关区议员的书面回复以及所有相关资料后，今天裁定当中16人宣誓无效，他们须即时离任；按照规定，他们五年内也不能参加香港任何的选举。

香港特首林郑月娥早前说，为确保所有区议员都是“真诚”、“庄重”地进行宣誓，宣誓仪式要安排妥当，包括他们须逐一在国旗和区旗前宣读誓言和遵守宣誓仪式及场合的相关规定。

此外，宣誓人若穿不恰当的服饰，或会被监誓人视为违反真诚宣誓的要求，拒绝其进行宣誓。

林郑也说，宣誓完毕后不会立即公布宣誓是否有效，而是之后才通知。那些有问题的宣誓，相关议员可以申述，然后由监誓人作出判断。