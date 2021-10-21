金融和能源大涨引领沪综指早盘收高 监管层表态缓和地产忧虑

中国股市沪综指今天早盘收高，金融和能源等传统蓝筹领涨，此前监管层针对地产和金融的表态安抚了市场忧虑。新能源汽车和半导体等成长类板块则下挫拖累升势。

据路透社报道，沪综指早盘收升0.5%，至3603.62 点，沪深300指数涨0.4%。深圳创业板指数挫0.4%，上证科创板50成份指数跌1.1%。

浙商证券分析师张延兵说：“经济下行压力下市场对政策宽松有预期，另外房地产最近政策面上也有点偏利好的感觉。市场下有支撑，投资者倾向于买入调整较为充分的金融等蓝筹板块。”

中港地产板块今天早盘大幅上扬，港股内房股涨势尤其强劲，此前监管层对房地产市场的表态缓和了恒大债务危机后对该板块的忧虑。恒生中国内地地产指数一度大涨5%，沪深300地产指数早盘收高3.4%。

中国副总理刘鹤昨天称，目前房地产市场出现了个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。

中国央行副行长潘功胜昨天也表示，在金融管理部门的预期引导下，金融机构和金融市场风险偏好过度收缩的行为逐步得以矫正，融资行为和金融市场价格正逐步恢复正常。

另一方面，银行和保险板块跟随地产股强劲上扬，沪深300银行指数早盘涨1.9%，银行股的强劲三季报业绩亦提振了板块；中证方正富邦保险主题指数涨3.8%。

国际评级公司DBRS晨星（DBRS Morningstar）在报告中指出，地产行业的去杠杆将测试中国避免更广泛的信贷紧缩和房价暴跌的能力和意愿，中国的主要银行有充足的能力和支持以吸收信贷损失。

高成长的板块表现失色，中证新能源汽车指数早盘挫0.9%，中证半导体指数跌1.4%，斯达半导603290.SS泻8%。

瑞银证券A股策略分析师孟磊早前在报告中表示，在目前面临多重不确定性的宏观环境下，社会消费品零售数据的疲软并不影响大消费板块因盈利的稳定性和高可见性而受到投资者青睐。在配置上，建议投资者进一步降低与经济景气度相关性较强行业的敞口。

沪深300主要消费指数早盘小挫0.4%，但已从9月中旬的低位反弹近17%。