中国国家公园的非核心区将开放旅游

中国国家公园将分为核心保护区和一般控制区，核心保护区只对科研开放，一般控制区则开放旅游。

据澎湃新闻报道，中国已计划设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园。今天（21日）国务院新闻办公室举行新闻发布会，针对国家公园是否会对公众进行开放，开放后门票价格将如何设置的记者提问，相关负责人作出上述回应。

中国国家公园研究院院长唐小平说，坚持全民公益性是国家公园的重要理念之一。国家公园分为核心保护区和一般控制区两个管控区。核心保护区只对科研开放，一般控制区可以开放旅游，满足公众进入自然、亲近自然的要求，适当区域建设自然教育基地、科普馆、野外观察点、露营区、登山步道和解说径等，开展自然教育、自然游憩和生态体验。

唐小平也指出，在国家公园开展游憩体验与大众旅游不同，国家公园将根据环境容量等合理确定到访游客承载数量，建立门票预约制度，科学测算运营成本，体现公益属性，严格控制门票等经营服务类价格。原则上，公益性项目免费，经营性项目实行特许经营，少收门票。

中国国家林业和草原局副局长李春良补充说：“国家公园不能建成无人区，它也不是一个隔离区，更不是我们人为设定的一个禁区。”他说，要处理好保护与发展的关系，营造一个人与自然和谐共生的场景，把生态保护和生态游憩、生态体验相得益彰。