财新网不被列入中国新版互联网稿源名单

中国官方发布最新版稿源单位名单，要求互联网新闻信息服务提供者转载新闻时须依据最新名单，但向来以被视为敢言媒体的财新网没有出现在新名单中。

中国国家互联网信息办公室昨天在官网发布最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，名单涵盖中央新闻网站、行业媒体、地方新闻网站等共1358家稿源单位，要求互联网新闻信息服务提供者在转载新闻信息时，必须依据最新版稿源单位名单，超范围转载者将受到处罚。

与2016版稿源单位名单相比，新版名单中的新闻单位数量大幅增加到此前的近四倍，并首次纳入公众账号和应用程序，但此前归在省级新闻单位的财新网未被列入。

中国国家网信办称，此次名单更新移除了2016版稿源单位名单中“不再符合条件、日常表现不佳、缺乏影响力”的单位，维护名单的严肃性、公信力。

被移出稿源名单意味着，财新的文章将不能再出现在新浪等中国互联网平台上。据彭博社的分析，当局此举将削弱财新网的影响力。财新曾多次报道涉及官员腐败、污染问题和中国社会对政府不满等内容。

香港《明报》则引述北京外国语大学国际新闻与传播学院教授展江报道说，此次名单在数量上虽大幅增加，但主要是官方平台衍生出的新媒体，实质上变化不大。

对于财新被剔出稿源名单，展江说，原因不得而知，但因超范围转载可被处罚，被剔出“白名单”势必对其发展造成影响。

由著名媒体人胡舒立创立的财新，被认为是中国为数不多的、敢言的新闻媒体之一，在业界广受好评与尊敬。胡舒立本人曾在2005年接受《纽约时报》采访时曾说，她将推动中国新闻业的可能性，但不会越界。

中国近期加强新闻领域监管，在官方表明“坚决防范资本操纵舆论”的背景中，中国国家发展改革委本月8日公布修订的新版市场准入负面清单草案征求社会意见，其中包括非公有资本不得从事新闻采编播发业务、不得投资设立和经营新闻机构等。非公有资本在一系列媒体业务中的影响力也会削弱。

中国互联网巨头阿里巴巴多年来积聚了庞大的媒体资产，涵盖在线媒体、报纸、电视制作公司、社交媒体等。《华尔街日报》今年3月曾引述消息人士报道称，中国政府日益担心阿里巴巴对舆论的影响力，要求阿里巴巴出售其部分媒体资产。

网易科技本月12日报道说，阿里巴巴旗下蚂蚁集团已卖出所持有的财新全部股份，但蚂蚁集团尚未对此公开说明。