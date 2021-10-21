纪检高官刘海泉空降地方任安徽纪委书记

前中共中央纪委国家监委驻最高人民法院纪检监察组组长刘海泉，出任安徽省委委员、常委和省纪委书记。

安徽省委组织部微信公号“安徽先锋微讯”昨天发布上述消息。

今年57岁的刘海泉，山东诸城人，中国人民大学工业经济系工业经济专业毕业，研究生学历，经济学博士学位。

公开资料显示，刘海泉早年长期在商贸系统工作，担任过中国国家经贸委综合司综合处、调控政策处副处长、分析预测处处长，国资委业绩考核局综合处处长，商务部规划财务司运行监测处处长等。

2004年5月，刘海泉任商务部规划财务司副司长，一年后任商务部综合司副司长，2008年10月晋升为司长。

在商务部工作期间，2011年6月至2012年9月，他还挂职任宁波市委常委、副市长。2015年6月，刘海泉履新商务部部长助理。

2016年6月，刘海泉离开商务部，任中央纪委驻最高人民法院纪检组组长，2018年6月任中央纪委国家监委驻最高人民法院纪检监察组组长。

刘海泉还是中共第十九届中央纪律检查委员会委员。

据《北京青年报》旗下微信公号“政知见”报道，今年以来，空降地方担任纪委书记的不只刘海泉一人。

今年2月，时任中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组组长的宋福龙空降广东，成为广东省委常委、省纪委书记；今年4月，曾任中央纪委国家监委案件审理室主任的陈国猛空降海南，成为海南省委常委、省纪委书记。