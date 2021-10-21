首批四只MSCI中国A50ETF将于周五发售 总上限为320亿元人民币

随着MSCI中国A50互联互通指数期货合约在香港开始交易，中国首批四只MSCI中国A50互联互通ETF产品也已获批并将于近期发售。

据路透社报道，这四只ETF将分别由华夏、南方、易方达和汇添富四家基金公司发行。根据其发售公告，四只ETF产品的发售上限均为80亿元（人民币，下同，约16亿新元），合计320亿元（约64亿新元）。发售时间均定为10月22至26日，募集对象为个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及其他投资人。

华夏基金数量投资部高级副总裁荣膺表示，相比于富时A50指数，MSCI中国A50互联互通指数的行业分布更均衡，兼具估值与收益率优势，“相对于富时中国A50指数，其新经济（电气、医药、电子等）占比更高，而金融占比更低”。

据香港交易所，新推出的MSCI中国A50互联互通指数期货周一启动交易，首日成交额创该交易所所有新期货纪录最高。据香港交易所发言人称，MSCI中国A50互联互通指数期货周一有1395份合约成交，名义价值为9350万美元。

据MSCI介绍，MSCI中国A50互联互通指数从满足互联互通条件的最大市值股票中选取50支，确保分散化的板块配置，均衡代表广泛的中国A股市场。该指数在每个行业至少纳入两只股票，避免对金融或日常消费品行业的超配，使配置分散遍及整个中国经济领域。

该指数前十大权重股为宁德时代、贵州茅台、隆基股份、万华化学、招商银行、立讯精密、五粮液、比亚迪、京东方和中国中免。

MSCI中国A50互联互通指数期货合约的推出是A股国际化的又一步，或将促使更多资金流入中国在岸股票市场。

摩根士丹利分析师Laura Wang等人在最新的报告中称，截至9月末今年已有450亿美元资金通过互联互通机制流入A股，预计2021全年通过该机制的资金流入将达500至600亿美元，为其开通以来之最。

“尽管有监管重置，但国际投资者已经加大了对A股的配置，流入A股的资金因此持续、有弹性”，摩根士丹利称。