中国律协新规：禁止律师违规炒作案件

中华全国律师协会昨天（20日）发布新规，禁止律师违规炒作案件，明定律师不得通过联署签名、组织网上聚集等方式影响案件办理，以及对公共事件发表评论时不得煽动对党和政府的不满情绪，激化社会矛盾等。

中国律师网发布的《中华全国律师协会关于禁止违规炒作案件的规则》规则共13条，明确了违规炒作案件的具体情形，包括通过联署签名、组织网上聚集、声援等方式或借个案研讨之名，制造舆论压力，影响案件依法办理；通过媒体、自媒体等平台就案件进行歪曲、有误导性的宣传、评论，以转发、评论等方式炒作误导性、虚假性、推测性的信息；煽动、教唆当事人或其他人员通过网络等传播媒介对案件发表不当评论，制造影响，向办案机关施压；以及其他以不正当方式违规炒作案件的情形。

针对公开审理案件，规则明确不得披露、散布通过会见、阅卷、调查取证等执业活动获取的可能影响案件依法办理的重要信息、证据材料。

规则特别明确了对重大决策部署、公共事件、涉法问题等发表评论的禁止情形，包括不得散布违背党的路线方针政策、否定中国共产党的领导、否定中国特色社会主义法治的言论，攻击、诋毁党和国家重大决策部署；制造舆论，煽动对党和政府的不满情绪，激化社会矛盾等。

中华全国律师协会在规则解读中提到，少数律师热衷于借助网络自媒体平台就案（事）件发表不当言论，披露案情，违规炒作案件。有的在网上对自己办理的案件发表评论，助推“舆论审判”；有的随意泄露当事人隐私，侮辱诽谤办案人员，歪曲丑化对方当事人形象等，误导社会舆论，意图影响案件办理。

解读还称，有些律师热衷在网上对党和国家重大决策部署、社会热点事件发表不客观、不正当的评论意见，极个别律师甚至在网上攻击、诋毁党和政府、社会主义制度以及司法机关、司法制度等。

律协指出，这些行为不仅影响了司法公正和司法公信力，也严重损害了律师行业形象和声誉。今年开展的律师行业突出问题专项治理，将禁止违规炒作案件纳入专项治理的重要内容。

律协表示，律师职业有其特殊性，律师言论较普通公民的言论更具有社会影响力，因此律师发表言论更应当审慎、客观。