英防长认为中国大陆军机进入台ADIZ或引发冲突

英国防长华莱士呼吁中国大陆寻找能和平解决台湾问题的方法，并认为中国大陆军机进入台湾防空识别区（ADIZ）是危险的做法，有可能引发冲突。

据路透社报道，华莱士（Ben Wallace）昨天（21日）在布鲁塞尔出席北大西洋公约组织（NATO）会议时说：“中国大陆和台湾之间的歧异，有必要透过和平方式解决。”华莱士认为，他在香港见到相似情况。

中国大陆过去一年多已多次派遣军机飞赴台湾周边，但不曾进入台湾空域。大陆军方本月初在五天内共派出150架军机飞入台湾周围的防空识别区。

中共总书记习近平在辛亥革命110周年纪念大会上重申，以和平方式实现两岸统一最符合中华民族整体利益。

然而，台湾总统蔡英文之后在双十节演说中提出“中华民国与中华人民共和国互不隶属”。海峡两岸的学者认为，这个形同“两国论”的表态，将加深两岸政治对抗。

淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新早前告诉《联合早报》，“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”的说法，是1999年以两岸互不隶属，是“特殊的国与国关系”的两国论的进一步发扬，肯定加深两岸对抗。他认为，蔡英文这番谈话，显然错判国际形势。

铭传大学两岸研究中心主任杨开煌教授认为，台湾并没有与大陆对抗的实力。他说：“蔡英文的谈话是希望对内鼓舞士气，但其实只是‘走夜路吹口哨’、壮自己的胆而已。决定两岸未来的棋手是北京和华盛顿。北京如今也已经有毅力、有决心也有能力解决两岸问题，只是还没决定行动的时间和方式而已。”