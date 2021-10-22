加盟店宣传片将台湾列为国家 新加坡亚坤致歉

（新加坡/南京综合讯）新加坡连锁咖啡厅亚坤在南京的一家加盟商，被发现宣传片将台湾列为国家，亚坤就此事致歉，涉事店面也已经关闭。

涉事的加盟店是南京仙林金鹰店，网传画面显示，店内电视屏幕上显示，“我们在海外的10个国家的40多家零售店都受到热烈的欢迎”，列出的国家有“中国、韩国、日本、台湾、菲律宾、缅甸、印尼、印度、马尔代夫、阿联酋”。

南京市栖霞区市场监督管理局告诉《北京青年报》记者，该店涉嫌违反广告法，18日已被立案调查，局方与当事人进行谈话笔录及固定证据。市监局工作人员称，该门店是加盟商，当事人属个体工商户，案件正在办理当中，有调查结果会对外发布。

南京其他门市负责人都表示，自己的店内没有播放过类似宣传片，大家都是加盟店。

亚坤上周日（17日）在致歉声明中说，“亚坤国际私人有限公司对此次中国亚坤店铺所播放的宣传片中错误的信息一事非常重视，同时感谢南京消费者及时指出我们的错误，我司立刻进行了内部调查。这是我司于2013年由外包公司拍摄的宣传短片。由于我司内部严重的失误，没有严谨进行审核最后呈现的每一幅图片，在台湾地区之前加上中国，以至于今天给所有消费者带来民族感情上的伤害。我们深切的反省，第一时间删除所有相关的视频，对此不该发生的严重错误深感万分的自责，并向大众致以深深的歉意。”

致歉声明并写道：“我司明确表明坚持一个中国的原则，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分！”

亚坤上周日发表声明，就宣传片将台湾列为国家致歉。（亚坤）

综合香港01和极目新闻报道，此事引发了中国网民抵制亚坤的行动，并留言：“不尊重中国就不要在中国捞钱”“之前八十五度也搞这种小把戏，现在我们这里全部关门了”“不止新加坡，国外基本上都这样的”“不管你的国家是什么教育、政策，你到中国来就要遵守中国的法律制度”。

亚坤以售卖咖椰吐司、半熟水煮蛋等食品闻名。目前亚坤在中国的南京、苏州、长沙、杭州等城市有加盟店。