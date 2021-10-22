43国联合声明指新疆人权状况堪忧

来自各大洲的43个国家呼吁中国在新疆尊重人权。法国驻联合国大使德里维埃周四在联合国人权问题视频特别会议上，宣读了这份声明，指新疆的人权状况令人堪忧。

据法新社报道，声明写道：“我们特别关注新疆维吾尔自治区的局势。”声明并指，有“可信”（credible）的报道称，新疆存在庞大的“政治再教育”营地，其中超过100万人被任意拘留。

联合声明还称，维吾尔人受到强迫绝育、性暴力等不人道和有辱人格的待遇。

中国驻联合国大使张军回应说，这是谎言和伤害中国的阴谋，是毫无根据的指控。他说：“新疆在发展，人民每天都在解放自己，为取得的进步感到自豪。”

英国和德国分别在2019年和2020年以同样的方式公开了类似声明。2019年该宣言获得23个支持者，2020年增加到39个国家。在今年，新加入联合宣言的国家包括土耳其、埃斯瓦蒂尼、葡萄牙和捷克。

另一方面，海地和瑞士放弃了加入该声明。海地与中国大陆和台湾之间的关系复杂化，放弃了对宣言的支持。消息人士透露，瑞士最近主持了美国和中国之间的高级别会议，决定优先考虑作为中美的调解人角色，遂放弃加入这项宣言。

知情的外交人士向法新社透露，中国每年都在加大压力，劝阻联合国成员签署宣言，并威胁不再在特定国家执行和平任务或阻止其他国家在中国建立新大使馆。