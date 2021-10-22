台官员反问记者“大陆是哪国” 陆委会未回应是否违宪

台湾内政部次长陈宗彦在记者会上反问记者“大陆是哪国？”引起轩然大波。台湾大陆委员会昨天（21）回应此事时说，政府依据《中华民国宪法》以《两岸人民关系条例》处理两岸事务，但对“将大陆视为‘国’是否违宪”等问题未作正面回答。

综合中天新闻、东森新闻台和《自由时报》报道，担任台湾中央疫情指挥中心副指挥官的陈宗彦，周二（19日）在疫情记者会上被问到“有民众拿大陆接种的证明去换小黄卡做登录，会要求收回吗？”陈宗彦反问记者是不是指“从中国回来的民众”，待记者改口后接着说“你讲大陆，我还真不知道是哪一个国家！”

此事引来蓝营媒体和网民批评，指他操弄政治意识，更要他去问曾任陆委会主委的台湾总统蔡英文。台湾内政部长徐国勇昨天回应此事时直言全球有很多大陆，大家对台湾常说的“大陆”一词应心照不宣。

在陆委会昨天举行的例行记者会上，有记者针对陈宗彦的发言提问“大陆是哪一国？将大陆视为‘国’是否违反宪法？我方官员或民众应该怎么称呼对岸？是否考虑未来改用中国取代大陆？大陆委员会是否更名为‘中国委员会’或并入外交部？”

发言人邱垂正未作正面回答，仅称政府依据《中华民国宪法》以《两岸人民关系条例》（《台湾地区与大陆地区人民关系条例》）处理两岸事务，依照条例规定，大陆委员会是负责统筹处理有关两岸事务的主管机关。

与陈宗彦相熟的台南市议员谢龙介昨天在政论节目中说，“人无横财不富，马无野草不肥”，但陈宗彦不是只有在吃野草，他还是新潮流摆在那边，是副总统赖清德入阁后就叫上去的要角，卫福部长陈时中把“3+11”甩给陈宗彦之后没多久就道歉了，“你可以弄别人，但你敢弄陈宗彦试试看。”

谢龙介还说，陈宗彦的表现是为了内阁改组后的内政部长卡位战。未来内政部长徐国勇卸任后，陈宗彦就是下任内政部长，所以“有人叫他要表现得比较强硬”，他认为陈宗彦的表现“还不够凶”，但已获得一片掌声。