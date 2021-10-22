美港口严重拥堵 供应链严重依赖中国

美国目前港口严重拥堵，数十万个集装箱积压在海上，一些商店甚至出现了商品短缺、货架越来越空的现象。分析认为，这固然与疫情之后美国消费需求大增、劳工短缺等很多国内因素有关，但与此同时，美国本土制造业产业空心化、产业链严重依赖中国也是造成目前这场供应链危机的根源之一。

据美国之音报道，观察人士指出，美国港口目前出现的历史罕见的大拥堵从某一角度反应了美国所面临十分严重的供应链问题。

亚利桑那州立大学供应链管理系商业教授罗杰斯说，多年来美国从中国的进口远远多于对中国的出口。

批评人士认为，美国制造业对中国的依赖是供应链危机的根源之一。美国阿肯色州参议员科顿上星期接受采访时说：“问题的根源在于，30年来，我们将大量制造业工作岗位转移到了中国。如今，为您的孩子买一件家具、衣服、鞋或玩具、或不是来自中国的圣诞装饰品都不容易。”

战略咨询公司阿特拉斯组织(Atlas Organization)的创始人沃德(Jonathan Ward)说，美中贸易过去20年来的模式就是，美国在中国建一个供应链，然后大量进口，这种现象必须改变。他说：“这在二十一世纪对美国来说这样的未来是无法持续下去的，我们必须重建美国的工业基础。”

密歇根大学教授科塔（Sridhar Kota）和行业智库MForesight的专家马奥尼（Thomas C. Mahoney）在一份题为“这里发明，那里制造”的研究发现，美国的对外依赖不仅限于低成本的商品，它沿着价值链向上延伸，而中国是其中大部分的关键。

这份研究报告说：“在多个行业中，美国已经失去了工业公共资源，即维持实体产品创新的集体研发、工程和制造能力。” 他们指出，中国抢占未来技术发展和全球高科技产业主导地位的战略应是美国的“卫星的时刻”，美国应倾举国之力重振制造业。前苏联在1957年先于美国发射人类首枚人造卫星，美国受此震动后大力赶超。

该报告的结论说，“而除此之外的另一种选择是，创新和制造能力继续退化，导致美国成为无力支撑顶级军力的二流经济。”

尽管美国各界近年来越来越意识到供应链依赖中国所带来的潜在的巨大风险，但有迹象显示，关税到目前为止远远没有令两国经济脱钩。堪萨斯大学政治系助理教授张嘉琨和加州大学欧文分校的研究员沃瑟姆斯(Samantha Vortherms)上个月的一份研究报告说，美国对中国出口商品征收的关税在2018年至2020年间上涨了六倍，但真正退出中国的美国公司则很少。在对500家在中国设有子公司的美国大型跨国公司进行了调查后他们发现，大多数美国公司没有退出中国，只有7%选择退出中国。

在美国对中国大幅加征惩罚性关税三年多之后，最新的统计数据显示，中国对美出口今年以来开始大幅攀升。据中国海关统计月报数据，除了1月份外，自2月份以来，中国对美出口月月递增，从2月份的2300多亿人民币（约484.23亿新元）逐月稳步增长到上个月的3700多亿。若以同比计算，对美国的月度贸易顺差上个月以420亿美元（565.34亿新元）创下了新的记录，同比增幅高达约30%。

2018年4月，美国前总统特朗普宣布对价值约500亿美元中国商品征收25%关税的计划。中国在第二天做出回应，提出对同等的美国商品征收报复性进口关税。此后，特朗普政府又在当年7月公布了对2,000亿美元中国商品征收10%关税的计划。

由于统计方式不同，美中官方有关两国贸易的统计数据时常会出现差距，美国统计局尚未公布9月份的数据，但到8月份的数据也显示，来自中国的货物贸易从2月份的340亿元，增加到8月份的420亿美元。