中国新增28例本土确诊病例创近一个月新高

中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团昨天报告新增确诊病例43例。其中本土病例28例，创下自上月23日以来近一个月新高。

根据中国国家卫健委通报，28例本土病例分布在七个省市，具体为内蒙古11例，其中阿拉善盟10例、锡林郭勒盟1例；甘肃9例，其中兰州市5例、张掖市3例、嘉峪关市1例；陕西3例，均在西安市；宁夏2例，其中吴忠市1例、银川市1例；北京1例，在丰台区；贵州1例，在遵义市；青海1例，在海东市。

昨天中国境外输入病例15例，包括云南4例，广西3例，上海2例，山东2例，辽宁1例，河南1例，广东1例，陕西1例，含1例由无症状感染者转为确诊病例；

昨天新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者1414人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例419例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9474例，累计治愈出院病例9055例，无死亡病例。

截至昨天，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例518例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例91511例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96665例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1222061人，尚在医学观察的密切接触者24473人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者26例，其中境外输入19例，本土7例（云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州；河北2例，均在保定市；贵州2例，均在遵义市）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者384例（境外输入357例）。

