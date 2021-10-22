恒大交付9月23日到期的美元债利息

中国官媒《证券时报》今天报道，中国恒大已于昨天将一笔9月23日到期的公开巿场美元债利息8350万美元（约1亿1241万新元），汇入受托人花旗银行账户，将于10月23日宽限期到期前支付给该笔债券各持有人。此前市场颇为担忧恒大无法按期兑付这笔美元债券，从而引发实质性违约。

据路透社引述一位恒大美元债券持有人透露：“打入受托人账户基本就是确定（付息）了。”

恒大支付利息消息发布后，金融市场反应明显。中国恒大股价周五早盘高开4.3%，离岸人民币兑美元即期CNH=短线拉升近百点，澳元兑美元升约0.2%报0.7483美元。

金融信息提供商REDD昨天报道称，负债累累的房地产开发商中国恒大旗下合资企业发行的一笔由恒大担保的2.6亿美元债券已获得展期。

对于其另外一笔境内人民币债，三位消息人士本周二透露，中国恒大旗下恒大地产集团当日已打款支付所发公司债“20恒大05”的利息。

另据中国证券时报报道，中国统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞昨天在国新办发布会上说，恒大集团的问题是个别企业的问题，不会对行业或整个中资企业的信誉带来大的影响。

刘忠瑞强调，中资企业的信誉的根本在于中国宏观经济稳定向好，这奠定了中资企业信用的基础，也奠定了房地产企业长期稳定发展的基础。所以个别企业的问题不会给整个行业或整个中资企业带来大的影响。

对于银行业对恒大的风险敞口，刘忠瑞介绍，恒大总债务中，金融负债占到总负债不到三分之一，总体上风险敞口不大。且恒大的负债在各家银行比较分散，就单家银行来讲，整体风险敞口都不大，总体上风险可控。