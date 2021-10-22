港媒：夏宝龙将赴深圳 听取港立法会选举部署

香港媒体报道，港澳办主任、中央港澳工作领导小组常务副组长夏宝龙，将于周日南下深圳，听取相关工作单位汇报12月立法会选举部署，为建制派出战名单拍板，其中将影响有多少民主派人士可入闸参选。消息人士透露，这次建制派的参选名单有三大特色：地区直选多新面孔、富二代崛起，以及老将受惠于议席扩大而成功留任率高。

据网媒香港01报道，记者从至少两个消息渠道获悉，有中央大员将于周末至下周初南下深圳，听取香港各方对12月立法会选举的意见及布局，包括建制派在地区直选、功能界别及选委会界别的全套名单，敲定哪些民主派人士符合“入闸”条件。由于人大常委会修改香港选举制度后，中央已可全盘掌控整个选战大局，故这次拍板基本上已奠定未来四年的议会版图分布。

其中一个消息渠道指，南下的中央大员是港澳办主任、中央港澳工作领导小组常务副组长夏宝龙，并于周日起一连两日听取有关报告及意见。

据香港01了解，这份有待夏宝龙拍板的参选底稿，至少有三大特色。

第一，地区直选有“大换班”之势。 “新面孔”是非现任立法会议员或非现届直选议员，包括工联会陈颖欣和无党派方国珊，他们很大机会出战新界东南选区；新民党李梓敬将出战新界东北、2016年循“超级区议会”入局的周浩鼎则转战新界西北等。

至于现任港岛议员新民党主席叶刘淑仪，近日盛传已部署交棒，不会竞逐连任。在建制圈子中，有消息称，叶刘淑仪确有意退出直选战场，甚至有传她是为参选特首作准备，“但中央领导是否会想她继续在议会内发挥某些功能，希望她改循选委会入局，仍存在变数。”

第二，富二代、富三代成未来议会生力军之一。据悉，选委会界别的底稿名单上，有多人属富二代、富三代，已故全国政协副主席霍英东长孙霍启刚几近铁定入围，现年37岁的香港青年联会主席梁毓伟亦盛传入局。梁毓伟的父亲是龙昌集团主席梁麟。

第三，老将受惠于议席扩大，而留任率升高，比如已连任多届、原本或交棒予黄英豪的中华出入口商会代表黄定光，据悉亦获推荐原位连任。