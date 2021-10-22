王健林的万达商管赴港上市

历经数年浮沉，万达创世人王健林带着“轻资产”的万达商管，重新杀回港交所。

据第一财经报道，珠海万达商管10月21日在港交所提交招股书，中信证券、摩根大通和瑞信为联席保荐人。珠海万达商管拟面向全球发行股份，用于投资收购、扩大在管物业面积、改造场景硬件、以及战略投资等。

珠海万达商管是万达集团旗下的商业运营平台。今年3月底，万达宣布终止回A计划，同时与珠海市政府签署协议，将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴，珠海国资委出资30亿战投入股。此后，回港上市进程密集启动。

8月20日，证监会首次接收珠海万达商管提交的境外上市材料；8月26日，证监会出具补正通知。10月11日，提交材料便获受理。拿到“小路条”后，万达商管“光速”提交了招股书，而这距离其首次提出申请刚刚两个月。

目前，万达商管是中国唯一向独立第三方大规模输出管理的商业运营公司；截至2021年6月30日，管理全国204个城市380座万达广场，在管商业物业建筑面积共5420万平方米。

万达集团成立于上个世纪，但真正加速发展是从2010年开始。当年，15家万达广场新开业，此后每年新开业广场数均在两位数。2014年，万达广场新开业22家，累计数量破百。商业规模的飞速发展，为此后赴港上市做好了准备。

2014年12月10日，万达商业发行6亿股股票，每股价格48.00港元（8.31新元），成功登陆港交所。2015年，万达商业超额配售5254.76万股H股，赴港上市共募集资金约313亿港元。

但是，当时因内地和香港市场的估值落差，万达商业上市当天即破发。股价低迷，使得万达内部认为港股严重低估其商业价值，因而决定转战A股。然而，A股对传统房地产企业有严格准入要求，因此万达将房地产业务彻底剥离，宣布全面转型轻资产。

今年3月，万达宣布终止万达商业A股的IPO进程，并对公司从事轻资产商业运营、科技、数据、人员等相关资源进行重组，以尽快实现上市进程。不仅如此，珠海国资委出资30亿元（人民币，下同，约6亿新元）战投入股万达轻资产商管公司，珠海万达商管浮出水面。

相较于曾经备受港交所“冷落”的万达商业，如今的万达商管打出了“轻资产”概念。

所谓“轻资产”，即企业不自持相关商业地产，只输出品牌，负责设计、运营等工作，并分得收益。2019年，万达商管彻底剥离房地产业务，由新成立的万达地产集团负责万达商管剩余的房地产业务，万达商管则专注于商业运营管理，强调服务业属性。

从业绩数据看，万达商管可跻身物管赛道头部。

数据显示，2018年至2020年及2021年上半年，万达商管收入分别为110.23亿元、134.37亿元、171.96亿元和106.36亿元，核心溢利分别为17.51亿元、12.70亿元、11.76亿元和20.65亿元。截至2020年底，是中国唯一向独立第三方大规模输出管理的商业运营公司。

