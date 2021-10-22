拜登：若中国大陆发动攻击 美将履行保护台湾承诺

美国总统拜登说，一旦中国大陆向台湾发动攻击，美国将履行保护台湾的承诺。

拜登在美国有线电视新闻网（CNN）于当地时间昨天（22日）举办的市民大会上，两次被问到如果中国大陆攻击台湾，美国是否会保护台湾。拜登说：“是的，我们有这方面的承诺。”

CNN的报道指出，拜登的说法似乎与美国“战略模糊”（strategic ambiguity）策略背道而驰。

“战略模糊”，指的是美国依据国内法——1979年通过的《台湾关系法》，承诺为台湾提供使其保持足够自卫能力的防御物资和服务，同时若中国大陆对台发动军事攻击，美国会以制裁等非和平手段干涉，是否出兵却不一定。这个既承认“一个中国”，又支持台湾自卫的做法，即“战略模糊”。

在拜登发表上述言论后，一名白宫官员澄清，拜登并未宣布要改变美国的台湾政策，美国在台海问题上的政策也没有发生任何改变。

拜登此前也曾发表过类似的言论。他今年8月在电视访谈中称，一旦台湾被入侵，美国将会有所反应，但白宫随后强调，华盛顿对台政策没有改变。

拜登昨天也谈到他与中国国家主席习近平的关系。他说：“我与习近平交谈的时间，比任何其他世界领导人多，与他会面的时间也是如此。这就是为什么你会听到人们说，拜登想与中国发动新冷战。我不想与中国发动冷战。我希望中国明白，我们不会退让，改变我们的任何观点。”