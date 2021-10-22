“党的领导”相关内容进中国大中小学课程教材

中国国家教材委员会近日印发《“党的领导”相关内容进大中小学课程教材指南》，这是中国首次就“党的领导”相关内容一体化融入大中小学课程教材作出的整体设计，是在大中小学进一步加强“党的领导”教育的重要举措。

根据中国教育部网站消息，《指南》坚持正确价值导向，突出政治性针对性统筹性实效性，强调综合运用多种载体形式推进“党的领导”相关内容进课程教材，努力实现整体布局与分科安排科学有序，学段学科全面覆盖，理论内涵充分阐释，学习要求循序渐进，全面提升课程教材铸魂育人功能。教育引导学生厚植爱党爱国爱社会主义的情感，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。

《指南》概括提炼了中国共产党的特质和使命、中国共产党的领导地位、党的领导体制机制、中国共产党的自身建设等4个方面的主题内容，并具体阐释了中国共产党的初心和使命、伟大建党精神、坚持和加强党的全面领导、新时代党的建设新的伟大工程等38个“党的领导”相关内容要点，为课程教材建设提供基本依据。

《指南》根据各学段特点提出要求。小学阶段重点呈现党的领袖故事、英雄事迹、重要事件、重大成就等内容，培养学生热爱党、拥护党的领导的感情。初中阶段重点介绍不同时期的重大事件和重要人物、理论成果和建设成就，引导学生夯实拥护党的领导的信念根基。高中阶段重点解析党的先进性、革命性、人民性，帮助学生形成拥护党的领导的政治认同。大学阶段系统介绍党的领导的基本知识、基本理论、体制机制，阐释党的领导的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，教导学生践行拥护党的领导的使命担当。

《指南》对不同课程教材有机融入作出安排。中小学阶段以道德与法治（思想政治）、语文、历史三科为主，艺术有重点地纳入，其他学科课程教材有机渗透。大学阶段以思政课和政治学类为主，法学类、历史学类有重点地体现，哲学社会科学其他课程教材和理工农医类、军事类课程教材结合各自特点有机融入。

据了解，《指南》对组织实施提出了要求，强调要加强专业指导、做好实施细化、强化培训培养、加强教学研究，确保“党的领导”相关内容融入不同学段课程教材的准确性、系统性、及时性、有效性。

