施明德夫妇指美丽岛律师“多为特务”没为民运辩护

民进党“线民”风波延烧，民进党前主席施明德昨晚指控，美丽岛事件中的十五位辩护律师，没一位在法庭上替民主运动辩护。其妻更直言，除了尤清、吕传胜外，其他律师“都应该合理怀疑是国民党安排的特务”。

综合联合新闻网、《自由时报》等报道，施明德的妻子陈嘉君说：“在那个时代，我们应该探究的方向是，美丽岛辩护律师谁不是特务？而不是问谁是？所有的辩护律师里，我只认识尤清，他是我的初中同学。” 陈嘉君也引述吕秀莲的话称：“吕秀莲表示，除了自己的哥哥（吕传胜），所有的辩护律师她都不相信。”

台湾行政院发言人罗秉成昨天回应陈嘉君的言论时称，美丽岛事件发生在戒严时期，白色恐怖氛围底下发生的民主运动，当年敢挺身为民主运动辩护的勇气和坚持，及这些辩护律师与被告之间关系，这几十年来已经累积非常多报道。

施明德昨晚批评罗秉成的发言，指行政院并未针对核心问题回答，并质疑为何罗秉成不依转型正义原则，慎重清查律师们当年真实身分，就轻率地替他们抹粉点胭脂。

施明德说，自己只是一介卑微的草民，本就不敢侈望劳苦功高的大官爷回应。但行政院却以“敢挺身为民主运动辩护的勇气和坚持”来形容这十五位律师，再度加冕。令他深感不耻。“作为当年坐在被告席上，被唯一死刑审判的当事人之一，我必须对历史及台湾后生说一句真话： 所有辩护律师，没有一位在法庭上替民主运动辩护。一句都没有！”

他称，这些律师都只是针对他们的当事人，像平凡律师一样在法律范围内进行法律辩护，请求减刑，免刑。他们的答辩词、状，没有一句是涉及台湾民主运动的辩护。

也是美丽岛辩护律师出身的行政院长苏贞昌今天回应称：“我一生坦荡，备受检验，可受公评。”

苏贞昌受访时表示，当年的辩护律师群其实都非常年轻，有家有小，国民党放话说谁敢为叛徒辩护，谁就是叛徒的同路人，但这些年轻律师们仍第一次登记军法辩护、站上军事法庭。

他称，当时藉由在法庭辩护的过程，让被告的主张、信仰、奋斗得以让台湾内外非常清楚，一字一句地显露出来，推开国民党掩盖的真相及谎言，激起海内外民主同伴的浪潮，推开民主的大门，事证俱在，可供检验。