消息：美国力争11月举行习拜视频峰会

消息人士说，美国白宫官员正在为美国总统拜登和中国领导人习近平之间的视频会议做准备。

据路透社报道，两位熟悉此事的消息人士说，鉴于中国国内的防疫限制和习近平出访意愿不高，美国当局希望在11月举行拜登和习近平之间的视频会议，尽管计划仍在讨论中。

消息人士透露，习拜会的议程可能要等美国与盟友协商后才能确定，协商场合包括下周在罗马举行的20国集团(G20)峰会，和随后在格拉斯哥举行的联合国气候大会。

拜登将出席这两场会议，而习近平自疫情初期以来就没有离开过中国，预计不会前往参加。

路透社的报道称，拜登政府上台不久后，美中两国在外交舞台火药味十足的交手局面，令盟国神经紧绷，美国官员认为，与习近平的直接接触是防止中美关系走向冲突的最佳对策。

虽然拜登与习近平此次的视频会议事关重大，但拜登团队目前为止对具体成果的期望不高，并拒绝透露可能包含的议程。

一位高级政府官员表示：“我们仍在规划这场虚拟双边会议的细节，目前没有什么可以预告的。”

熟悉当前计划的匿名消息人士说，会议本身将是一个重大成果，希望它能为美方所说的长期战略竞争带来稳定。

双方本月在瑞士举行的会谈中同意在年底前举行虚拟会议，一位美国政府高级官员当时说，进行领导人层级的直接沟通，旨在使两国关系朝着更富“建设性的方向”发展。

前国务院代理亚太助理国务卿、现任职于布鲁金斯学会的董云裳（Susan Thornton）表示，这次会议可能有助于修复双方沟通方面的空白，并为仍处于“螺旋式下降”的关系设下底线。

她认为：“这不见得是一个成果，但可以防止事态更加恶化。”

前欧盟驻华盛顿大使奥沙利文（David O’Sullivan）告诉记者，欧洲盟友一直“非常焦虑”，认为管理不当的美中关系，像是3月阿拉斯加高级别外交会议上出现的公开互呛，可能将他们拖入冲突。

一位亚洲外交官透露，在阿拉斯加会议后，世上的每个人都对美中关系的走向“有点焦虑”。

路透社的分析认为，对中国来说，降低双边口头上的烟硝味也是合算的，中国希望未来一年的重要大事顺利举行，包括2月份的北京冬奥会，以及中共第二十次全国代表大会。

然而，由于分歧重重，美国有些官员坚持认为看到关系“解冻”是个错误。美国政府最近对中国的核建设和超音速导弹工程的证据表示关切，还指责中国加强军事活动，试图恐吓台湾。

拜登提名的驻华大使伯恩斯周三称中国是华盛顿“最危险的竞争对手”，并表示美国需要与盟友密切合作。